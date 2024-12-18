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Posted 18 декабря, 14:04

Published 18 декабря, 14:04

Modified 18 декабря, 15:23

Updated 18 декабря, 15:23

На СВО погибли офицер и строитель из Ялуторовска

Двойная скорбь для Ялуторовска. СВО унесла жизни офицера и строителя из глубинки

18 декабря 2024, 14:04
Фото: 1MI.

На СВО погибли офицер и строитель из Ялуторовска

Сюжет
Бойцы СВО
Еще два бойца из Тюменской области погибли в зоне спецоперации. Николай Бурлаченко 2 сентября подписал контракт с Минобороны, а Равиль Гимадиев был кадровым офицером ВС России.

При выполнении боевого задания на территории ДНР 21 октября героически погиб Гимадиев Равиль Рашитович, участник СВО, боевой офицер батальона Югра, кавалер Ордена Мужества.

Фото: Сингульское сельское поселение
«Для нас это большая утрата любимого мужа, сына, брата, друга, коллеги, сослуживца, доброго, хорошего человека, всегда готового прийти на помощь в любую минуту», — говорится в публикации Сингульского сельского поселения.

Отмечается, что траурный митинг и похороны будут организованы на родине Героя в деревне Яр Ялуторовского района Тюменской области 19 декабря в 11.00.

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Помимо этого, стало известно, что в Ялуторовске простились с Николаем Бурлаченко, погибшим на СВО. Его жизнь оборвалась 18 октября при выполнении специальных задач.

Фото: Администрация Ялуторовска

Николай Эдуардович учился в третьей школе, работал строителем. 2 сентября подписал контракт с Минобороны РФ.

«Потеря близкого человека — всегда невосполнимая утрата. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в официальном некрологе, опубликованном администрацией Ялуторовска.
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Ранее стало известно, что на СВО погиб тюменский ветеран-следователь с боевым опытом.

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