Двойная скорбь для Ялуторовска. СВО унесла жизни офицера и строителя из глубинки

Posted 18 декабря, 14:04
Published 18 декабря, 14:04
Modified 18 декабря, 15:23
Updated 18 декабря, 15:23
При выполнении боевого задания на территории ДНР 21 октября героически погиб Гимадиев Равиль Рашитович, участник СВО, боевой офицер батальона Югра, кавалер Ордена Мужества.
«Для нас это большая утрата любимого мужа, сына, брата, друга, коллеги, сослуживца, доброго, хорошего человека, всегда готового прийти на помощь в любую минуту», — говорится в публикации Сингульского сельского поселения.
Отмечается, что траурный митинг и похороны будут организованы на родине Героя в деревне Яр Ялуторовского района Тюменской области 19 декабря в 11.00.
Помимо этого, стало известно, что в Ялуторовске простились с Николаем Бурлаченко, погибшим на СВО. Его жизнь оборвалась 18 октября при выполнении специальных задач.
Николай Эдуардович учился в третьей школе, работал строителем. 2 сентября подписал контракт с Минобороны РФ.
«Потеря близкого человека — всегда невосполнимая утрата. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в официальном некрологе, опубликованном администрацией Ялуторовска.