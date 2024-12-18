Ямальские школьники встретились с космонавтом Олегом Артемьевым

Встреча с молодежью состоялась в арт-резиденции «Полярис». Участниками мероприятия стали салехардские представители Движения Первых и школьники из Белгорода. Олег Артемьев рассказал им о подготовке космонавтов, работе на орбите и важности учебы. Ребята смогли узнать ответы на интересующие их вопросы о черных дырах, других галактиках, инопланетянах и бытовых особенностях жизни в невесомости.