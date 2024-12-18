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Posted 18 декабря, 12:48

Published 18 декабря, 12:48

Modified 18 декабря, 12:50

Updated 18 декабря, 12:50

Ямальские школьники встретились с космонавтом Олегом Артемьевым

Ямальские школьники встретились с космонавтом Олегом Артемьевым

18 декабря 2024, 12:48
Фото: Дмитрий Грачев.
Сюжет
Ямал
Ребята узнали о работе на орбите.

На Ямале прошла встреча школьников с космонавтом Олегом Артемьевым. Она организована благодаря участию региона в проекте «Великий Северный поход. Арктика как искусство», посвященном историческому и культурному наследию Арктики, а также освоению северных территорий.

Проект охватывает 14 регионов России, включающих Арктическую зону, Дальний Восток, Москву и Санкт-Петербург. Через искусство выражается большой путь формирования идеи и развития Северного морского пути как неотъемлемой части русской истории. Герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев прибыл в Салехард в качестве амбассадора проекта.

Встреча с молодежью состоялась в арт-резиденции «Полярис». Участниками мероприятия стали салехардские представители Движения Первых и школьники из Белгорода. Олег Артемьев рассказал им о подготовке космонавтов, работе на орбите и важности учебы. Ребята смогли узнать ответы на интересующие их вопросы о черных дырах, других галактиках, инопланетянах и бытовых особенностях жизни в невесомости.

Цель встречи — привлечь внимание к космической отрасли, инженерной и конструкторской деятельности, а также воспитать у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну. Инициатором проекта стало Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

#Общество#Ямал#Россия#Школьники#Учеба#Патриотизм#Салехард#Дальний Восток#Космонавты#Арктика#Дмитрий Артюхов#Проект
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