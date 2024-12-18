Ямальские школьники встретились с космонавтом Олегом Артемьевым

Posted 18 декабря, 12:48
Published 18 декабря, 12:48
Modified 18 декабря, 12:50
Updated 18 декабря, 12:50
На Ямале прошла встреча школьников с космонавтом Олегом Артемьевым. Она организована благодаря участию региона в проекте «Великий Северный поход. Арктика как искусство», посвященном историческому и культурному наследию Арктики, а также освоению северных территорий.
Проект охватывает 14 регионов России, включающих Арктическую зону, Дальний Восток, Москву и Санкт-Петербург. Через искусство выражается большой путь формирования идеи и развития Северного морского пути как неотъемлемой части русской истории. Герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев прибыл в Салехард в качестве амбассадора проекта.
Встреча с молодежью состоялась в арт-резиденции «Полярис». Участниками мероприятия стали салехардские представители Движения Первых и школьники из Белгорода. Олег Артемьев рассказал им о подготовке космонавтов, работе на орбите и важности учебы. Ребята смогли узнать ответы на интересующие их вопросы о черных дырах, других галактиках, инопланетянах и бытовых особенностях жизни в невесомости.
Цель встречи — привлечь внимание к космической отрасли, инженерной и конструкторской деятельности, а также воспитать у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну. Инициатором проекта стало Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики.