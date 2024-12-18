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Posted 18 декабря, 10:07

Published 18 декабря, 10:07

Modified 18 декабря, 11:37

Updated 18 декабря, 11:37

За попытку теракта в Тюмени будут судить 14-летнего школьника

За попытку теракта в Тюмени будут судить 14-летнего школьника

18 декабря 2024, 10:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Украина
В Тюмени за попытку совершения теракта будут судить 14-летнего школьника из Тюмени. Они вместе с другом собирались поджечь распределительный щит на ЖД путях.

Как сообщает телеграм — канал BAZA, 14-летний начал подговаривать своего друга на совершение преступления. Сначала он рассказал о том, что такую подработку ему предложили в одном из мессенджеров. По словам мальчика, за это платили серьезные деньги, а в задачи входил поджог релейного шкафа на ЖД путях в черте города. Друг, под уговорами, согласился.

Дети купили раствор Уайт-Спирит, взяли с собой все необходимое для розжига и отправились на место. Не получилось поджечь шкаф у подозреваемых из-за проходящего мимо мужчины. Дети испугались и решили скрыться с места. При этом младший мальчик, вернувшись домой, рассказал обо всем матери. Она сразу обратилась в полицию, сообщив о том, что его сына пытались склонить к теракту.

Инициатора задержали, начав в его отношении проверку. Подстрекатель во всем сознался, теперь в отношении ребенка возбудили дело за попытку теракта.

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Ранее сообщалось о том, что в отношении тюменца завели уголовное дело за призывы к терроризму.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Терроризм#Украина#Теракт
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