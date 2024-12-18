За попытку теракта в Тюмени будут судить 14-летнего школьника

Posted 18 декабря, 10:07
Published 18 декабря, 10:07
Modified 18 декабря, 11:37
Updated 18 декабря, 11:37
Как сообщает телеграм — канал BAZA, 14-летний начал подговаривать своего друга на совершение преступления. Сначала он рассказал о том, что такую подработку ему предложили в одном из мессенджеров. По словам мальчика, за это платили серьезные деньги, а в задачи входил поджог релейного шкафа на ЖД путях в черте города. Друг, под уговорами, согласился.
Дети купили раствор Уайт-Спирит, взяли с собой все необходимое для розжига и отправились на место. Не получилось поджечь шкаф у подозреваемых из-за проходящего мимо мужчины. Дети испугались и решили скрыться с места. При этом младший мальчик, вернувшись домой, рассказал обо всем матери. Она сразу обратилась в полицию, сообщив о том, что его сына пытались склонить к теракту.
Инициатора задержали, начав в его отношении проверку. Подстрекатель во всем сознался, теперь в отношении ребенка возбудили дело за попытку теракта.