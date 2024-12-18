За попытку теракта в Тюмени будут судить 14-летнего школьника

Дети купили раствор Уайт-Спирит, взяли с собой все необходимое для розжига и отправились на место. Не получилось поджечь шкаф у подозреваемых из-за проходящего мимо мужчины. Дети испугались и решили скрыться с места. При этом младший мальчик, вернувшись домой, рассказал обо всем матери. Она сразу обратилась в полицию, сообщив о том, что его сына пытались склонить к теракту.