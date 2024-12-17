Всю жизнь отдал службе. На СВО погиб тюменский ветеран-следователь с боевым опытом

Posted 17 декабря, 12:43
Published 17 декабря, 12:43
Modified 17 декабря, 12:47
Updated 17 декабря, 12:47
Артур Арипов родился в ЯНАО, в городе Лабытнанги. Поступил в Тюменский юридический институт МВД, где получил специальность следователя. По ней же работал в Сургуте.
После этого отправился в Вооруженные силы. Служил в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ. Затем заключил несколько контрактов. Проходил службу на должностях младшего командного состава, получил награду, а после работал в Тюменском военном училище, где прошел офицерские курсы, получив младший офицерский чин.
После чего был переведен в Тулу, а в этом году подписал контракт и отправился в зону СВО. Погиб больше года назад, первого декабря. Артуру Арипову присвоили орден мужества посмертно.