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Posted 17 декабря, 12:43

Published 17 декабря, 12:43

Modified 17 декабря, 12:47

Updated 17 декабря, 12:47

На СВО погиб тюменский ветеран-следователь с огромным боевым опытом

Всю жизнь отдал службе. На СВО погиб тюменский ветеран-следователь с боевым опытом

17 декабря 2024, 12:43
Фото: 1MI.

На СВО погиб тюменский ветеран-следователь с огромным боевым опытом

Сюжет
Бойцы СВО
В зоне СВО погиб следователь из ЯНАО, большую часть жизни отдавший службе в органах и Вооруженных Силах. При этом он учился в двух тюменских учебных заведениях, а работал в соседних регионах.

Артур Арипов родился в ЯНАО, в городе Лабытнанги. Поступил в Тюменский юридический институт МВД, где получил специальность следователя. По ней же работал в Сургуте.

Фото: Сельский труженик

После этого отправился в Вооруженные силы. Служил в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ. Затем заключил несколько контрактов. Проходил службу на должностях младшего командного состава, получил награду, а после работал в Тюменском военном училище, где прошел офицерские курсы, получив младший офицерский чин.

После чего был переведен в Тулу, а в этом году подписал контракт и отправился в зону СВО. Погиб больше года назад, первого декабря. Артуру Арипову присвоили орден мужества посмертно.

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Ранее сообщалось о том, что в зоне СВО погиб 21-летний житель Ялуторовска.

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