Более полумиллиарда рублей заработали тюменские кинотеатры за год

Posted 29 декабря, 04:58
Published 29 декабря, 04:58
Modified 29 декабря, 05:00
Updated 29 декабря, 05:00
По данным аналитики «Фонда кино», в целом тюменские кинотеатры посетили более 1,7 миллиона человек.
В топ-5 наиболее популярных у тюменцев фильмов вошли «Холоп» (50 миллионов рублей сборов), «Бременские музыканты» (40 миллионов рублей сборов), «Лед 3» (26,5 миллиона рублей сборов), «Мастер и Маргарита» (22,6 миллиона рублей сборов) и «Сто лет вперед» (21,5 миллиона рублей сборов).
В целом по России сборы кинотеатров от проката фильмов в 2024 году составили 45,7 миллиарда рублей, годом ранее российские кинозалы заработали 39 миллиардов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскупили все билеты на новогодний балет «Щелкунчик». Представление состоится 29 и 30 декабря в Тюменской филармонии.