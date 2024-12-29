Более полумиллиарда рублей заработали тюменские кинотеатры за год

Кинотеатры Тюменской области за год заработали более 597 млн рублей

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Более 597 миллионов рублей заработали кинотеатры Тюменской области в 2024 году от проката фильмов. Для сравнения, в 2023 году выручка кинозалов не превышала 487 миллионов рублей.