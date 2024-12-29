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Posted 29 декабря, 04:58

Published 29 декабря, 04:58

Modified 29 декабря, 05:00

Updated 29 декабря, 05:00

Кинотеатры Тюменской области за год заработали более 597 млн рублей

Более полумиллиарда рублей заработали тюменские кинотеатры за год

29 декабря 2024, 04:58
Фото: 1MI.

Кинотеатры Тюменской области за год заработали более 597 млн рублей

Сюжет
Фильмы
Более 597 миллионов рублей заработали кинотеатры Тюменской области в 2024 году от проката фильмов. Для сравнения, в 2023 году выручка кинозалов не превышала 487 миллионов рублей.

По данным аналитики «Фонда кино», в целом тюменские кинотеатры посетили более 1,7 миллиона человек.

В топ-5 наиболее популярных у тюменцев фильмов вошли «Холоп» (50 миллионов рублей сборов), «Бременские музыканты» (40 миллионов рублей сборов), «Лед 3» (26,5 миллиона рублей сборов), «Мастер и Маргарита» (22,6 миллиона рублей сборов) и «Сто лет вперед» (21,5 миллиона рублей сборов).

В целом по России сборы кинотеатров от проката фильмов в 2024 году составили 45,7 миллиарда рублей, годом ранее российские кинозалы заработали 39 миллиардов рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскупили все билеты на новогодний балет «Щелкунчик». Представление состоится 29 и 30 декабря в Тюменской филармонии.

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