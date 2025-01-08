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Posted 8 января, 07:03

Published 8 января, 07:03

Modified 8 января, 07:05

Updated 8 января, 07:05

Квартиры тюменцев стали реже обворовывать

Квартиры тюменцев стали реже обворовывать

8 января 2025, 07:03
Фото: 1MI.
Сюжет
УМВД
В Тюменской области сократилось число квартирных краж. По итогам января-ноября 2024 года на территории региона было зарегистрировано 95 таких преступлений.

Для сравнения, в 2023 году в Тюменской области было совершено 140 квартирных краж. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, пишет 72.RU.

Одновременно с этим увеличилось число угоном автомобилей тюменцев — на 11%. В 2024 году в регионе было похищено 40 автомобилей.

Коррупция, насилие и жестокость: топ-5 самых громких уголовных дел Тюмени 2024 года
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области навали топ-5 самых громких уголовных дел 2024 года. В их числе — взятка тюменского замгубернатора Вячеслава Вахрина, пытки в отделении полиции, вербовка боевиков в Сирию.

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