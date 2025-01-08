Квартиры тюменцев стали реже обворовывать

Posted 8 января, 07:03
Published 8 января, 07:03
Modified 8 января, 07:05
Updated 8 января, 07:05
Для сравнения, в 2023 году в Тюменской области было совершено 140 квартирных краж. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, пишет 72.RU.
Одновременно с этим увеличилось число угоном автомобилей тюменцев — на 11%. В 2024 году в регионе было похищено 40 автомобилей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области навали топ-5 самых громких уголовных дел 2024 года. В их числе — взятка тюменского замгубернатора Вячеслава Вахрина, пытки в отделении полиции, вербовка боевиков в Сирию.