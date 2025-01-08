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Posted 8 января, 06:25

Published 8 января, 06:25

Modified 8 января, 06:42

Updated 8 января, 06:42

Известный тюменский КВНщик попал в реанимацию после аварии

Известный тюменский КВНщик попал в реанимацию после аварии

8 января 2025, 06:25
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Участник тюменской команды КВН Николай Сибирцев попал в реанимацию. Молодого человека сбил грузовой автомобиль. Об этом сообщила в социальных сетях режиссер игр КВН Ирина Голубева.

По ее словам, в настоящее время Николай находится в реанимации в тяжёлом состоянии, подключенный к аппарату ИВЛ.

«Все кто знают нашего Колясика, знают его как человека широкой необъятной души, веселого, доброго и отзывчивого друга, приятеля, коллегу. Он не потерял оптимизм и всегда с добром и улыбкой расположен к миру, несмотря на то, что судьба у него тяжелая, много пройдено испытаний», — отметила Ирина.

Подробности произошедшего дорожно-транспортного происшествия неизвестны.

Фото: ВК Ирина Голубева

Николай Сибирцев вырос в детском доме в городе Волжский Волгоградской области. В 1996-м году по распределению переехал жить в Бердюжье. Работал в лесхозе, занимался заправкой картриджей от предприятия «Гранд» Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

В 2014 году начал играть в КВН сначала в составе команды «Грибоедов», позже — в «Тихом омуте». В 2019 году принимал участие в международном фестивале «Голосящий КиВиН», который проходил в Светлогорске.

Николай тогда рассказывал, что это была самая яркая игра в его жизни — он с командой впервые выступал на одной сцене с игроками Высшей лиги под аплодисменты 20-тысячного зала.

«С нами разговаривал и фотографировался Александр Масляков. Такое никогда не забудется! Пять лет назад КВН навсегда изменил мою жизнь — с тех она стала яркой и интересной, в ней появился смысл. И самое главное — я обрел настоящих друзей», — рассказывал журналистам БердюжьеМедиа Николай Сибирцев.
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Ранее «Наш Город» писал, что с начала 2025 года на дорогах тюменской области произошло несколько десятков ДТП. Погибли 9 человек, более 45 получили травмы.

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