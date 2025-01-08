Известный тюменский КВНщик попал в реанимацию после аварии

Posted 8 января, 06:25
Published 8 января, 06:25
Modified 8 января, 06:42
Updated 8 января, 06:42
По ее словам, в настоящее время Николай находится в реанимации в тяжёлом состоянии, подключенный к аппарату ИВЛ.
«Все кто знают нашего Колясика, знают его как человека широкой необъятной души, веселого, доброго и отзывчивого друга, приятеля, коллегу. Он не потерял оптимизм и всегда с добром и улыбкой расположен к миру, несмотря на то, что судьба у него тяжелая, много пройдено испытаний», — отметила Ирина.
Подробности произошедшего дорожно-транспортного происшествия неизвестны.
Николай Сибирцев вырос в детском доме в городе Волжский Волгоградской области. В 1996-м году по распределению переехал жить в Бердюжье. Работал в лесхозе, занимался заправкой картриджей от предприятия «Гранд» Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов.
В 2014 году начал играть в КВН сначала в составе команды «Грибоедов», позже — в «Тихом омуте». В 2019 году принимал участие в международном фестивале «Голосящий КиВиН», который проходил в Светлогорске.
Николай тогда рассказывал, что это была самая яркая игра в его жизни — он с командой впервые выступал на одной сцене с игроками Высшей лиги под аплодисменты 20-тысячного зала.
«С нами разговаривал и фотографировался Александр Масляков. Такое никогда не забудется! Пять лет назад КВН навсегда изменил мою жизнь — с тех она стала яркой и интересной, в ней появился смысл. И самое главное — я обрел настоящих друзей», — рассказывал журналистам БердюжьеМедиа Николай Сибирцев.
Ранее «Наш Город» писал, что с начала 2025 года на дорогах тюменской области произошло несколько десятков ДТП. Погибли 9 человек, более 45 получили травмы.