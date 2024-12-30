Новый год дома: четверо тюменских военных освобождены из украинского плена

Posted 30 декабря, 15:29
Published 30 декабря, 15:29
Modified 30 декабря, 16:54
Updated 30 декабря, 16:54
По данным источника «Нашего Города», в числе освобожденных из плена бойцов участники специальной военной операции из Тюменской области: Денис Лисицын 1980 г.р, Александр Воронин 1978 г. р. и Сергей Литвяк 1979 г. р.
В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Бойцам предоставлена возможность позвонить родным и близким.
В ближайшее время военнослужащих доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
В Минобороны подчеркнули, что при возвращении военнослужащих РФ из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.
Добавлено в 21:22: По словам уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских из украинского плена освобождены четверо тюменцев.
«Поздравляю родных и близких. Благодарю всех, кто боролся за спасение наших ребят. Это очень радостное для всех событие. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Здоровья, добра, благополучия. Продолжаем вести работу по освобождению наших военнослужащих совместно с Министерством обороны и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации», — отметил омбудсмен.
Ранее «Наш Город» писал, что в селе Нижняя Тавда на этой неделе прошли церемония прощания и похороны с 28-летним сотрудником МЧС Олегом Лукиным. Военный принимал участие в СВО с апреля этого года.