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Posted 30 декабря, 15:29

Published 30 декабря, 15:29

Modified 30 декабря, 16:54

Updated 30 декабря, 16:54

Четверо тюменских военных освобождены из украинского плена

Новый год дома: четверо тюменских военных освобождены из украинского плена

30 декабря 2024, 15:29
Фото: 1MI.

Четверо тюменских военных освобождены из украинского плена

Сюжет
Украина
Обмен военнопленными состоялся в предпоследний день 2024 года, 30 декабря, между Россией и Украиной. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным источника «Нашего Города», в числе освобожденных из плена бойцов участники специальной военной операции из Тюменской области: Денис Лисицын 1980 г.р, Александр Воронин 1978 г. р. и Сергей Литвяк 1979 г. р.

В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Бойцам предоставлена возможность позвонить родным и близким.

В ближайшее время военнослужащих доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

В Минобороны подчеркнули, что при возвращении военнослужащих РФ из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Добавлено в 21:22: По словам уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских из украинского плена освобождены четверо тюменцев.

«Поздравляю родных и близких. Благодарю всех, кто боролся за спасение наших ребят. Это очень радостное для всех событие. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Здоровья, добра, благополучия. Продолжаем вести работу по освобождению наших военнослужащих совместно с Министерством обороны и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации», — отметил омбудсмен.
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Ранее «Наш Город» писал, что в селе Нижняя Тавда на этой неделе прошли церемония прощания и похороны с 28-летним сотрудником МЧС Олегом Лукиным. Военный принимал участие в СВО с апреля этого года.

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