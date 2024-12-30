Новый год дома: четверо тюменских военных освобождены из украинского плена

Четверо тюменских военных освобождены из украинского плена

Сюжет Украина

Обмен военнопленными состоялся в предпоследний день 2024 года, 30 декабря, между Россией и Украиной. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.