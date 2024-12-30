Каких специалистов не хватает в Тюменской области? Власти дали ответ

Posted 30 декабря, 11:40
Published 30 декабря, 11:40
Modified 30 декабря, 12:27
Updated 30 декабря, 12:27
Одновременно с этим свободными остаются более 18 тысяч вакансий. Большая часть предложений опубликована в отраслях экономической, профессиональной, научной и технической деятельности — 3,2 тысячи вакансий,
Более 8,5 тысячи предложений о работе размещено в сферах:
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перечислили самые высокооплачиваемые вакансии 2024 года. В топ-5 вошли инженер-проектировщик, директор филиала, программист, инженер по ремонту и начальник участка с заработной платой свыше 200 тысяч рублей.