Каких специалистов не хватает в Тюменской области? Власти дали ответ

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перечислили самые высокооплачиваемые вакансии 2024 года. В топ-5 вошли инженер-проектировщик, директор филиала, программист, инженер по ремонту и начальник участка с заработной платой свыше 200 тысяч рублей.