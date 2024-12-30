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Posted 30 декабря, 11:40

Published 30 декабря, 11:40

Modified 30 декабря, 12:27

Updated 30 декабря, 12:27

Уровень безработицы в Тюменской области снизился до рекордного

Каких специалистов не хватает в Тюменской области? Власти дали ответ

30 декабря 2024, 11:40
Фото: 1MI.

Уровень безработицы в Тюменской области снизился до рекордного

Уровень безработицы в Тюменской области снизился до рекордного уровня 0,24%. По данным регионального департамента труда и занятости, на 26 декабря в Тюменской области зарегистрировано 1,8 тысячи безработных.

Одновременно с этим свободными остаются более 18 тысяч вакансий. Большая часть предложений опубликована в отраслях экономической, профессиональной, научной и технической деятельности — 3,2 тысячи вакансий,

Более 8,5 тысячи предложений о работе размещено в сферах:

  • обрабатывающие производства;
  • образование;
  • сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
  • строительство;
  • транспортировка и хранение.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перечислили самые высокооплачиваемые вакансии 2024 года. В топ-5 вошли инженер-проектировщик, директор филиала, программист, инженер по ремонту и начальник участка с заработной платой свыше 200 тысяч рублей.

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