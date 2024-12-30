Более 150 миллионов рублей потратит мэрия Тюмени на снос домов в 2025 году

Posted 30 декабря, 11:23
Published 30 декабря, 11:23
Modified 30 декабря, 11:26
Updated 30 декабря, 11:26
«В бюджете города предусмотрено финансирование сноса 23 жилых домов. На это выделили 161,4 миллиона рублей», — сообщили 72.RU в администрации Тюмени.
В частности, под снос пойдут дома по улицам переулок Приисковый, проезд Летний, Алексея Мересьева, Восстания, Магнитогорской, Михаила Яценко, Молодогвардейцев, Муромской, Нахимова, Пышминской, Садовой и других.
Ранее «Наш Город» писал, что у тюменцев заберут гаражи по улице Дамбовской ради реновации. Под снос пойдут более 20 гаражей.