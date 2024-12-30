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Posted 30 декабря, 11:23

Published 30 декабря, 11:23

Modified 30 декабря, 11:26

Updated 30 декабря, 11:26

Более 150 миллионов рублей потратит мэрия Тюмени на снос домов в 2025 году

Более 150 миллионов рублей потратит мэрия Тюмени на снос домов в 2025 году

30 декабря 2024, 11:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Администрация г.Тюмени
В администрации областной столицы утвердили перечень жилых домов, которые будут снесены в 2025 году. В списке более двух десятков зданий.
«В бюджете города предусмотрено финансирование сноса 23 жилых домов. На это выделили 161,4 миллиона рублей», — сообщили 72.RU в администрации Тюмени.

В частности, под снос пойдут дома по улицам переулок Приисковый, проезд Летний, Алексея Мересьева, Восстания, Магнитогорской, Михаила Яценко, Молодогвардейцев, Муромской, Нахимова, Пышминской, Садовой и других.

Ради КРТ у тюменцев заберут около 40 гаражей
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Ранее «Наш Город» писал, что у тюменцев заберут гаражи по улице Дамбовской ради реновации. Под снос пойдут более 20 гаражей.

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