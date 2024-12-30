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Posted 30 декабря, 12:59

Published 30 декабря, 12:59

Modified 30 декабря, 13:01

Updated 30 декабря, 13:01

Какие марки автомобилей угоняют в Тюмени чаще всего

Какие авто угоняют в Тюмени чаще всего? Список удивит

30 декабря 2024, 12:59
Фото: 1MI.

Какие марки автомобилей угоняют в Тюмени чаще всего

Сюжет
УМВД
Четыре десятка автомобилей похитили в этом году тюменские автоугонщики. По сравнению с 2023 годом, число угонов увеличилось на 11%.

По данным пресс-службы УМВД по Тюменской области, большая часть хищений была совершена «неквалифицированным способом» — автомобили простаивали без присмотра на протяжении длительного времени (от 1 года до 2 лет).

Как пояснили 72.RU в полиции, типичные тюменские автоугонщики — это мужчины в возрасте до 40 лет, зачастую находящие в состоянии алкогольного опьянения. Преимущественно у тюменцев угоняли такие модели как ВАЗ (2105, 2106, 2107 и 2124, Hyundai Solaris, KIA Rio, Nissan и Chevrolet.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последние сутки были задержаны 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения. По вине двух нетрезвых автовладельцев произошло два ДТП.

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