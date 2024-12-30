Какие авто угоняют в Тюмени чаще всего? Список удивит

Posted 30 декабря, 12:59
Published 30 декабря, 12:59
Modified 30 декабря, 13:01
Updated 30 декабря, 13:01
По данным пресс-службы УМВД по Тюменской области, большая часть хищений была совершена «неквалифицированным способом» — автомобили простаивали без присмотра на протяжении длительного времени (от 1 года до 2 лет).
Как пояснили 72.RU в полиции, типичные тюменские автоугонщики — это мужчины в возрасте до 40 лет, зачастую находящие в состоянии алкогольного опьянения. Преимущественно у тюменцев угоняли такие модели как ВАЗ (2105, 2106, 2107 и 2124, Hyundai Solaris, KIA Rio, Nissan и Chevrolet.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последние сутки были задержаны 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения. По вине двух нетрезвых автовладельцев произошло два ДТП.