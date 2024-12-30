Какие авто угоняют в Тюмени чаще всего? Список удивит

Как пояснили 72.RU в полиции, типичные тюменские автоугонщики — это мужчины в возрасте до 40 лет, зачастую находящие в состоянии алкогольного опьянения. Преимущественно у тюменцев угоняли такие модели как ВАЗ (2105, 2106, 2107 и 2124, Hyundai Solaris, KIA Rio, Nissan и Chevrolet.