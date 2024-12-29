Итоги недели: скандал в Луговской школе, медик-террорист и приговор депутату

После задержания мужчина признал, что действительно поддерживал организацию и был ее членом, но о том, что она запрещена — узнал только после того, как вступил в нее. При этом он не считает организацию террористической, называл ее вооруженной оппозицией, заявив, что право на мнение ему гарантирует Конституция, а само мнение — это не преступление.