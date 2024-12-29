Итоги недели: скандал в Луговской школе, медик-террорист и приговор депутату

Posted 29 декабря, 11:55
Published 29 декабря, 11:55
Modified 29 декабря, 12:30
Updated 29 декабря, 12:30
На этой неделе широкую огласку получила ситуация, сложившаяся в поликлинике поселка Винзили. Сотрудники медучреждения пожаловались на «нездоровую обстановку». Медики сообщали, что из-за конфликта с заведующей из поликлиники уволились несколько врачей и медицинских сестер.
«В поликлинике назрела нездоровая обстановка. Уволились почти все опытные медсестры, держатся пенсионеры или люди предпенсионного возраста. Про врачей тоже самое можно сказать. Сейчас увольняются молодые специалисты. Создали в Винзилинской поликлинике невыносимые условия молодым врачам, они вынуждены написать заявление „по собственному желанию“, тем самым руководство удовлетворило свои амбиции», — сообщали тюменцы в городских пабликах.
Жители поселка отмечали, что администрация поликлиники саботирует работу учреждения. Многим посетителям даже отказывают в проведении обследования, а обращения к заведующей положительного результата не приносят.
Между тем, в департаменте здравоохранения Тюменской области поспешили заверить, что увольнения в Винзилинской поликлинике не превышают ежегодных значений и связаны с достижением пенсионного возраста, переездом сотрудников на иное постоянное место жительства, декретными отпусками и иными причинами.
Школа в тюменском селе Луговое на этой неделе вновь попала в центр скандала. На этот раз из-за несдержанного педагога.
В сети опубликовали видео, на котором запечатлен конфликт между учителем и ребенком. По словам очевидцев, инцидент в общеобразовательном учреждении произошел на уроке русского языка 24 декабря. Причиной конфликта стало баловство ребят во время занятий.
По информации департамента образования Тюменской области, по данному факту была оперативно проведена проверка, по итогам которой педагога и директора уволили. Также делом заинтересовалась прокуратура Тюменской области и Следственный комитет. Расследования дела взял на контроль Александр Бастрыкин.
Напомним, образовательное учреждение села Луговое за последние полгода дважды оказалось в центре скандала. Первый раз в сентябре этого года — тогда в туалете школы была избита одноклассницами ученица восьмого класса. Девочка получила ушиб мягких тканей носа, ушиб века и окологлазничной области, ушиб и гематому век и параорбитальной области обоих глаз, ушибы мягких тканей головы.
Мама пострадавшего ребенка тогда рассказывала, что по неизвестной причине сотрудники общеобразовательного учреждения не стали вызывать скорую помощь.
Избиение школьницы взял на контроль ребенка Следственный комитет России, прокуратура Тюменской области. Были проведены проверки, результатом которых стал выговор и штраф директору школы, внесение представления об устранении нарушений закона в адрес главы Тюменского района, проведение с учащимися профилактической работы.
На этой неделе был вынесен приговор врачу из Тюменской области Андрею Гилишеву, обвиненному в участии в террористической ячейке. Суд отправил его на 15 лет в тюрьму.
Свою вину Гилишев так и не признал, сказав, что мнение — это не преступление. По данным «Говорит неМосква», врач работал в одной из больниц Тюмени и в какой-то момент присоединился к легиону «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ). Помимо поддержки организации, осужденный нарисовал экстремистское граффити и написал оскорбительную фразу на заборе церкви святого архангела Михаила.
После задержания мужчина признал, что действительно поддерживал организацию и был ее членом, но о том, что она запрещена — узнал только после того, как вступил в нее. При этом он не считает организацию террористической, называл ее вооруженной оппозицией, заявив, что право на мнение ему гарантирует Конституция, а само мнение — это не преступление.
На этой неделе в Центральном районном суде вынесли приговор бывшему депутату Тюменской городской думы Андрею Киму. Его признали виновным в мошенничестве, получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями и отправили в исправительную колонию на два года.
По данным следствия, Ким, занимая должность депутата, неоднократно получал деньги от бизнесменов в обмен на содействие в получении государственных контрактов и субсидий.
В апреле 2024 года директор строительной компании «Александрия» обратился к Киму с просьбой помочь оформить документы для проведения капитального ремонта двух многоквартирных домов в Тюмени. В ответ на это депутат согласился помочь и получил от предпринимателя три миллиона рублей. Эти средства должны были быть использованы для передачи взятки сотрудникам МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством и ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства». Однако Ким решил оставить деньги себе, не передав их по назначению.
Следственные органы смогли прекратить его противоправную деятельность в июне 2024 года. 6 июня Андрей Ким был арестован, а на заседании городской думы его досрочно лишили депутатского мандата.
По словам начальника управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрея Миллера, в декабре 2024 года в результате дорожно-транспортных происшествий в Тюмени погибло около 20 человек — это почти 12% от общего числа смертей на дорогах региона за весь 2024 год.
«Анализируя ситуацию, видим, что за последние десять лет в среднем 25-30 участников дорожного движения погибают именно в декабре. Причин здесь много. Это и человеческий фактор — спешка водителей. Особенно это можно сказать о тех ДТП, которые были в последнюю неделю. На момент этих происшествий погодные и дорожные условия были благоприятны», — сказал Андрей Миллер.
Однако некоторые специалисты убеждены в том, что главная проблема кроется не в поведении тюменских водителей, а в погоде. Этой зимой вместо морозов тюменцы столкнулись с постоянными перепадами температур, провоцирующие гололед, с которым даже опытный водитель может не справиться.
«В тёмное время суток или в утренние часы, когда температура воздуха колеблется около нуля, влага на дорожном покрытии замерзает, образуя тонкий слой льда. При гололеде управление автомобилем теряется из-за значительного снижения сцепления шин с дорогой. На гладкой ледяной поверхности трение между шинами и дорогой практически отсутствует, что делает торможение и повороты сложными и опасными», — говорит тюменский аварийный комиссар Владимир Мельников.
Кроме того, обильные снегопады в Тюмени создают затруднения для дорожных служб. Снежные заносы и неочищенные участки дороги приводят к снижению видимости и ухудшению сцепления шин с дорогой. В результате водители могут терять управление, что также часто становится причиной ДТП.
Вместе с тем и дорожная инфраструктура также оказывает значительное влияние на безопасность в зимний период. Несмотря на усилия властей по очистке дорог от снега, некоторые участки остаются опасными. Отсутствие качественного освещения на некоторых участках дорог и недостаточная очистка второстепенных улиц — это основные проблемы, с которыми сталкиваются водители и пешеходы зимой в Тюмени.