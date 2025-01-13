«Не можешь идти — ползи, тварь»: тюменца на костылях отправили на СВО

По словам женщины, Виктора из госпиталя в Горловке отправили сначала в Ростов-на-Дону на лечение, а затем в Москву. В столице военному в колено поставили четыре самореза, убрали полфаланги пальца на руке, чтобы не было гангрены. Позже Виктора направили на реабилитацию в санаторий «Волга» на три недели