«Не можешь идти — ползи, тварь»: тюменца на костылях отправили на СВО

Posted 13 января, 05:51
Published 13 января, 05:51
Modified 13 января, 08:12
Updated 13 января, 08:12
45-летний Виктор Иванов до СВО работал водителем. Контракт с Минобороны он подписал в ноябре 2023. Семье свое решение Виктор объяснил тем, что хочет стать «примером для сына, который учится в ТВВИКУ».
Супруга военного Светлана Иванова рассказывает, что служил Виктор стрелком мотострелкового отделения. Однако через месяц после службы он получил серьезное ранение — у него под ногами разорвался кассетный подшипник, пишет 72.RU.
«Был перелом тазобедренного сустава, коленной чашечки. Врачи поставили диагноз „Минно-взрывное ранение. Огнестрельное осколочное сквозное ранение левой нижней конечности с внутрисуставным переломом левой бедренной кости. Огнестрельное ранение кисти с переломом фаланги пальца“, — говорит Светлана Иванова.
По словам женщины, Виктора из госпиталя в Горловке отправили сначала в Ростов-на-Дону на лечение, а затем в Москву. В столице военному в колено поставили четыре самореза, убрали полфаланги пальца на руке, чтобы не было гангрены. Позже Виктора направили на реабилитацию в санаторий «Волга» на три недели
После санатория и прохождения ВВК, где определили категорию «временно не годен», военный приехал к семье Ишим — предоставили отпуск и больничный. Светлана вспоминает, что супруг за все это время похудел на 40 килограммов, часто жаловался родным на боли в ноге, опухоль в колене, передвигался на костылях.
«Мы делали КТ в Ишиме. Врачи тогда сказали, что возможно, идет отторжение саморезов, какой-то воспалительный процесс», — вспоминает Светлана.
В ноябре 2024 года Виктор приехал в военную часть в Самаре для прохождения военно-врачебной комиссии. Он все еще передвигался на костылях — раненую ногу ниже колена он совсем не чувствовал. Однако после осмотра военного врачи вынесли вердикт: «здоров».
«Было построение. А он без костылей передвигаться не может. Но на построении старшина забрал у него костыли и сказал: „Ты притворяешься“. Когда муж сказал, что без них не может, ему ответили: „Если не можешь идти — ползи, тварь“», — рассказывает Светлана.
По словам Светланы, 18 декабря Виктора вновь отправили на передовую. Женщина сетует, что ее супругу просто невозможно будет выжить в зоне боевых действий с такой травмой.
В настоящее время Светлана пытается добиться того, чтобы Виктор вернулся домой. Уже направлены обращения в Министерство обороны, прокуратуру, к президенту России и уполномоченному по правам человека по Тюменской области. Пока ответ получен только из прокуратуры — там пообещали провести проверку по данному факту.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области будут судить 46-летнего таксиста из Тобольска, угрожавшего убийством ветерану СВО. Таксиста обвиняют в статье УК РФ «„Покушение на убийство“.»