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Posted 13 января, 05:51

Published 13 января, 05:51

Modified 13 января, 08:12

Updated 13 января, 08:12

Семья раненого на СВО тюменца добивается его возвращения домой

«Не можешь идти — ползи, тварь»: тюменца на костылях отправили на СВО

13 января 2025, 05:51
Фото: 1MI.

Семья раненого на СВО тюменца добивается его возвращения домой

Сюжет
Бойцы СВО
Жителя Тюменской области отправили в зону специальной военной операции, несмотря на полученное в ходе боевых действий ранение. Семья тюменца в настоящее время добивается его возвращения домой.

Ранение и реабилитация

45-летний Виктор Иванов до СВО работал водителем. Контракт с Минобороны он подписал в ноябре 2023. Семье свое решение Виктор объяснил тем, что хочет стать «примером для сына, который учится в ТВВИКУ».

Супруга военного Светлана Иванова рассказывает, что служил Виктор стрелком мотострелкового отделения. Однако через месяц после службы он получил серьезное ранение — у него под ногами разорвался кассетный подшипник, пишет 72.RU.

«Был перелом тазобедренного сустава, коленной чашечки. Врачи поставили диагноз „Минно-взрывное ранение. Огнестрельное осколочное сквозное ранение левой нижней конечности с внутрисуставным переломом левой бедренной кости. Огнестрельное ранение кисти с переломом фаланги пальца“, — говорит Светлана Иванова.

По словам женщины, Виктора из госпиталя в Горловке отправили сначала в Ростов-на-Дону на лечение, а затем в Москву. В столице военному в колено поставили четыре самореза, убрали полфаланги пальца на руке, чтобы не было гангрены. Позже Виктора направили на реабилитацию в санаторий «Волга» на три недели

После санатория и прохождения ВВК, где определили категорию «временно не годен», военный приехал к семье Ишим — предоставили отпуск и больничный. Светлана вспоминает, что супруг за все это время похудел на 40 килограммов, часто жаловался родным на боли в ноге, опухоль в колене, передвигался на костылях.

«Мы делали КТ в Ишиме. Врачи тогда сказали, что возможно, идет отторжение саморезов, какой-то воспалительный процесс», — вспоминает Светлана.
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Повторная отправка на СВО

В ноябре 2024 года Виктор приехал в военную часть в Самаре для прохождения военно-врачебной комиссии. Он все еще передвигался на костылях — раненую ногу ниже колена он совсем не чувствовал. Однако после осмотра военного врачи вынесли вердикт: «здоров».

«Было построение. А он без костылей передвигаться не может. Но на построении старшина забрал у него костыли и сказал: „Ты притворяешься“. Когда муж сказал, что без них не может, ему ответили: „Если не можешь идти — ползи, тварь“», — рассказывает Светлана.

По словам Светланы, 18 декабря Виктора вновь отправили на передовую. Женщина сетует, что ее супругу просто невозможно будет выжить в зоне боевых действий с такой травмой.

В настоящее время Светлана пытается добиться того, чтобы Виктор вернулся домой. Уже направлены обращения в Министерство обороны, прокуратуру, к президенту России и уполномоченному по правам человека по Тюменской области. Пока ответ получен только из прокуратуры — там пообещали провести проверку по данному факту.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области будут судить 46-летнего таксиста из Тобольска, угрожавшего убийством ветерану СВО. Таксиста обвиняют в статье УК РФ «„Покушение на убийство“.»

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