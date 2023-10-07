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Расстрелявший сослуживцев тюменец Шамсутдинов пытается уехать на СВО

Расстрелявший сослуживцев тюменец Шамсутдинов пытается уехать на СВО

7 октября 2023, 05:13
Фото: Википедия
Тюменец Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев в 2019 году, вновь попросился на спецоперацию. Он записался добровольцем на фронт. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.
«Шамсутдинов снова попытался попасть на фронт, но уже через военных. В этом ему было отказано. Он по-прежнему находится в Тюменской области, отбывает наказание за массовое убийство», — сообщил инсайдер Ура. Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в декабре 2022 года Рамиль Шамсутдинов пытался попасть в ряды добровольцев частной военной компании. Однако ему было отказано в отправке на фронт.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из табельного оружия АК-74 в октябре 2019 года. Он застрелил двоих офицеров, шестерых срочников и контрактников, еще двое пострадали. Свои действия Шамсутдинов назвал ответом на дедовщину и издевательства.

Второй Восточный окружной военный суд приговорил тюменца к 24,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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