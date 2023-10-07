Расстрелявший сослуживцев тюменец Шамсутдинов пытается уехать на СВО

Тюменец Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев в 2019 году, вновь попросился на спецоперацию. Он записался добровольцем на фронт. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

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