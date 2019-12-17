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Адвокаты подтвердили дедовщину в части, где служил Рамиль Шамсутдинов

17 декабря 2019, 06:52
Фото: Скриншот
Адвокаты Рамиля Шамсутдинова – Руслан Нагиев и Равиль Тугушев – подтвердили, что в воинской части, где он служил, была дедовщина. Об этом они рассказали в опубликованном на Youtube видеоролике.
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Тюмень

Их встреча произошла в СИЗО Читы накануне, 16 декабря.

«Достаточно подробно Рамиль рассказал о взаимоотношениях со своими сослуживцами. Действительно подтверждается факт того, что между ними были неуставные взаимоотношения. Шамсутдинов подвергался как моральному, так и физическому насилию», – сказал Руслан Нагиев.

Равиль Тугушев подчеркнул, что подробности раскрывать пока не будут в интересах защиты.

«Мы озвучим следствию все, что сказал Рамиль Шамсутдинов, и я думаю, что по данным фактам будет проводиться проверка», – добавил он.

В конце октября Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части. Погибли восемь человек, ещё двое были тяжело ранены.

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#Новости#Армия#Дедовщина#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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