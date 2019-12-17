Адвокаты подтвердили дедовщину в части, где служил Рамиль Шамсутдинов

Их встреча произошла в СИЗО Читы накануне, 16 декабря.
«Достаточно подробно Рамиль рассказал о взаимоотношениях со своими сослуживцами. Действительно подтверждается факт того, что между ними были неуставные взаимоотношения. Шамсутдинов подвергался как моральному, так и физическому насилию», – сказал Руслан Нагиев.
Равиль Тугушев подчеркнул, что подробности раскрывать пока не будут в интересах защиты.
«Мы озвучим следствию все, что сказал Рамиль Шамсутдинов, и я думаю, что по данным фактам будет проводиться проверка», – добавил он.
В конце октября Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части. Погибли восемь человек, ещё двое были тяжело ранены.