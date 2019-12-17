Адвокаты подтвердили дедовщину в части, где служил Рамиль Шамсутдинов

«Достаточно подробно Рамиль рассказал о взаимоотношениях со своими сослуживцами. Действительно подтверждается факт того, что между ними были неуставные взаимоотношения. Шамсутдинов подвергался как моральному, так и физическому насилию», – сказал Руслан Нагиев.