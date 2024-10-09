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Posted 9 октября, 12:58

Published 9 октября, 12:58

Modified 9 октября, 17:45

Updated 9 октября, 17:45

В зоне СВО погиб бывший силовик, которого подставили на работе

Предан и убит. В зоне СВО погиб бывший тобольский полицейский

9 октября 2024, 12:58
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб бывший силовик, которого подставили на работе

Сюжет
Бойцы СВО
В зоне СВО погиб тоболяк Владимир Перескок. Раньше он работал в МВД, а после того, как лишился карьеры — пошел на СВО, поскольку добиться справедливости не смог.

Пробыл на фронте мужчина около полутора лет, особой информации о службе при этом не имеется. Известно, что погиб мужчина при исполнении боевой задачи. Простятся с ним в родном Тобольске. Но до этого у Владимира был опыт, хоть и не военного, но милиционера, которого уважали и к которому обращались как к хорошему специалисту.

Уйти из органов ему пришлось еще в начале нулевых. Свой крик души офицер выложил в 2020 году в социальных сетях, поделившись обстоятельствами, которые привели его к лишению должности.

Как выяснилось, еще с советских времен Владимир работал в правоохранительных органах в Тобольске и всегда был на хорошем счету, пока не стал начальником одного из отделов. В тот момент у него испортились отношения с руководством и они решили вытравить его из милиции.

Фото: Типичный Тобольск
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Как оказалось, обвиняли Владимира в укрытии состава преступления. Якобы в его дежурство не был составлен рапорт о произошедшем и он не отреагировал на вызов. После этого офицера уволили.

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В итоге, оставшись без звания, мужчина пошел на СВО. До этого он жаловался, что ему угрожали нынешние сотрудники, сообщив, что если он будет дальше выступать — его сыну не поздоровится. Все обращения не помогли мужчине восстановить справедливость, в компенсации за незаконное уголовное преследование ему также отказали.

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Ранее сообщалось о том, что в зоне СВО погиб стрелок из Тюменской области.

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