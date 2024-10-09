Предан и убит. В зоне СВО погиб бывший тобольский полицейский

Posted 9 октября, 12:58
Published 9 октября, 12:58
Modified 9 октября, 17:45
Updated 9 октября, 17:45
Пробыл на фронте мужчина около полутора лет, особой информации о службе при этом не имеется. Известно, что погиб мужчина при исполнении боевой задачи. Простятся с ним в родном Тобольске. Но до этого у Владимира был опыт, хоть и не военного, но милиционера, которого уважали и к которому обращались как к хорошему специалисту.
Уйти из органов ему пришлось еще в начале нулевых. Свой крик души офицер выложил в 2020 году в социальных сетях, поделившись обстоятельствами, которые привели его к лишению должности.
Как выяснилось, еще с советских времен Владимир работал в правоохранительных органах в Тобольске и всегда был на хорошем счету, пока не стал начальником одного из отделов. В тот момент у него испортились отношения с руководством и они решили вытравить его из милиции.
Как оказалось, обвиняли Владимира в укрытии состава преступления. Якобы в его дежурство не был составлен рапорт о произошедшем и он не отреагировал на вызов. После этого офицера уволили.
В итоге, оставшись без звания, мужчина пошел на СВО. До этого он жаловался, что ему угрожали нынешние сотрудники, сообщив, что если он будет дальше выступать — его сыну не поздоровится. Все обращения не помогли мужчине восстановить справедливость, в компенсации за незаконное уголовное преследование ему также отказали.