Предан и убит. В зоне СВО погиб бывший тобольский полицейский

Пробыл на фронте мужчина около полутора лет, особой информации о службе при этом не имеется. Известно, что погиб мужчина при исполнении боевой задачи. Простятся с ним в родном Тобольске. Но до этого у Владимира был опыт, хоть и не военного, но милиционера, которого уважали и к которому обращались как к хорошему специалисту.