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Posted 14 января, 11:01

Published 14 января, 11:01

Modified 14 января, 11:03

Updated 14 января, 11:03

Родственники погибших на СВО тоболяков получили государственные награды

Родственники погибших на СВО тоболяков получили государственные награды

14 января 2025, 11:01
Фото: 1MI.
По информации главы Тобольска Петра Вагина, семьям погибших в зоне специальной военной операции вручили ордена Мужества.

Известно, что государственные награды передали родственникам бойцов: Геннадия Пальянова, Валерия Лобачева, Анвара Шарипова, Евгения Котрикова, Никиты Радочина, Владимира Перескока и Алексей Куимова.

Глава Тобольска Петр Вагин подчеркнул, что родственникам погибших на СВО в случае необходимости окажут помощь.

— Сегодня мы отдали воинские почести и передали награды Российской Федерации, ордена Мужества и медаль «За отвагу», семьям наших героев, которые отдали свои жизни, защищая Родину. Эти имена навсегда останутся в наших сердцах и памяти, — прокомментировал глава города.
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Ранее «Наш Город» писал, что семья тюменца, получившего тяжелое ранение на СВО, пытается добиться его возвращения домой. 45-летнего контрактника отправили в зону боевых действий, несмотря на серьезную травму.

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