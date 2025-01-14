Родственники погибших на СВО тоболяков получили государственные награды

Posted 14 января, 11:01
Published 14 января, 11:01
Modified 14 января, 11:03
Updated 14 января, 11:03
Известно, что государственные награды передали родственникам бойцов: Геннадия Пальянова, Валерия Лобачева, Анвара Шарипова, Евгения Котрикова, Никиты Радочина, Владимира Перескока и Алексей Куимова.
Глава Тобольска Петр Вагин подчеркнул, что родственникам погибших на СВО в случае необходимости окажут помощь.
— Сегодня мы отдали воинские почести и передали награды Российской Федерации, ордена Мужества и медаль «За отвагу», семьям наших героев, которые отдали свои жизни, защищая Родину. Эти имена навсегда останутся в наших сердцах и памяти, — прокомментировал глава города.
Ранее «Наш Город» писал, что семья тюменца, получившего тяжелое ранение на СВО, пытается добиться его возвращения домой. 45-летнего контрактника отправили в зону боевых действий, несмотря на серьезную травму.