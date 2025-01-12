В Тюменской области в пассажирский автобус врезалась легковушка

Posted 12 января, 05:36
Published 12 января, 05:36
Modified 12 января, 05:38
Updated 12 января, 05:38
По предварительным данным, 27-летняя водитель легковушки нарушила правила очередности проезда — выехав со второстепенной дороги, она не предоставила преимущество в движении автобусу. В момент ДТП в автобусе находились 8 пассажиров.
В результате аварии травмы получили три человека: водитель Honda и две пассажирки автобуса 56 и 38 лет.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу, 10 января, на федеральной трассе Тюмень — Омск в ДТП попал пассажирский микроавтобус. Пострадали три человека.