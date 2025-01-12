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Posted 12 января, 05:36

Published 12 января, 05:36

Modified 12 января, 05:38

Updated 12 января, 05:38

В Тобольске в пассажирский автобус врезалась легковушка

В Тюменской области в пассажирский автобус врезалась легковушка

12 января 2025, 05:36
Фото: ГАИ ТО.

В Тобольске в пассажирский автобус врезалась легковушка

Сюжет
ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу вечером в Тобольске на пересечении улиц Хохрякова и Декабристов. Там столкнулись автобус Mercedes и легковой автомобиль Honda.

По предварительным данным, 27-летняя водитель легковушки нарушила правила очередности проезда — выехав со второстепенной дороги, она не предоставила преимущество в движении автобусу. В момент ДТП в автобусе находились 8 пассажиров.

Фото: ГАИ ТО

В результате аварии травмы получили три человека: водитель Honda и две пассажирки автобуса 56 и 38 лет.

Фото: ГАИ ТО

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

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