В Тюмени 30 декабря ожидается пасмурная погода и -10

Posted 30 декабря, 03:57
Published 30 декабря, 03:57
Modified 30 декабря, 03:59
Updated 30 декабря, 03:59
В Тюмени 30 декабря метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут -10…-8, в вечерние часы температура воздуха составит -9….-7. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:17, закат в 16:03, продолжительность дня 6 часов 46 минут.
В Тобольске 30 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем метеорологи прогнозируют-8…-9, ночью термометры покажут -7…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 4,7м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:14, закат в 15:44, продолжительность дня 6 часов 30 минут.
В Ишиме 30 декабря ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут -8….-9, ночью ожидается до -9…-10. Ветер будет дуть со скоростью 5,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:54 закат в 15:54, продолжительность дня 7 часов 0 минут.