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Posted 30 декабря, 03:57

Published 30 декабря, 03:57

Modified 30 декабря, 03:59

Updated 30 декабря, 03:59

В Тюмени 30 декабря ожидается пасмурная погода и -10

В Тюмени 30 декабря ожидается пасмурная погода и -10

30 декабря 2024, 03:57
Фото: 1MI.
Переменная облачность, ветер 6-11 м/с ожидаются на юге Тюменской области в последний понедельник 2024 года, 30 декабря. Днем температура воздуха составит -4…-10, в ночные часы ожидается до -9…-14.

В Тюмени 30 декабря метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем термометры покажут -10…-8, в вечерние часы температура воздуха составит -9….-7. Ветер будет дуть со скоростью до 4,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:17, закат в 16:03, продолжительность дня 6 часов 46 минут.

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В Тобольске 30 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем метеорологи прогнозируют-8…-9, ночью термометры покажут -7…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 4,7м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:14, закат в 15:44, продолжительность дня 6 часов 30 минут.

В Ишиме 30 декабря ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут -8….-9, ночью ожидается до -9…-10. Ветер будет дуть со скоростью 5,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:54 закат в 15:54, продолжительность дня 7 часов 0 минут.

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