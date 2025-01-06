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Posted 6 января, 06:20

Published 6 января, 06:20

Modified 6 января, 12:07

Updated 6 января, 12:07

В Тобольске из-за оползня обрушилась часть ограждения женской колонии

В Тюменской области рухнула часть забора женской колонии. ФОТО

6 января 2025, 06:20
Фото: Тобольские хроники.

В Тобольске из-за оползня обрушилась часть ограждения женской колонии

В Тобольске обрушился склон Вершинного лога вместе с куском забора женской колонии (ИК 13). Инцидент произошел 2 января.
«Около ИК-13 (женская колония) произошел сход грунта», — сообщили в паблике «Тобольские хроники».
Фото: Тобольские хроники

По данным УФСИН России по Тюменской области, частичное обрушение основного ограждения в ИК-13 УФСИН в Тобольске, по предварительным данным, произошло в результате оползня. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

«Ситуация находится под контролем соответствующих служб, которые принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности», — заверили в УФСИН.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольск минувшим летом начал рушиться Троицкий мыс, состоящий из глины и песка, в результате чего на стенах Тобольского кремля появились трещины. На укрепление Троицкого мыса из бюджета было выделено более 43 миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Обрушение#Исправительная колония
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