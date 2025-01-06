В Тюменской области рухнула часть забора женской колонии. ФОТО

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольск минувшим летом начал рушиться Троицкий мыс, состоящий из глины и песка, в результате чего на стенах Тобольского кремля появились трещины. На укрепление Троицкого мыса из бюджета было выделено более 43 миллионов рублей.