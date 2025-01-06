В Тюменской области рухнула часть забора женской колонии. ФОТО

Posted 6 января, 06:20
Published 6 января, 06:20
Modified 6 января, 12:07
Updated 6 января, 12:07
«Около ИК-13 (женская колония) произошел сход грунта», — сообщили в паблике «Тобольские хроники».
По данным УФСИН России по Тюменской области, частичное обрушение основного ограждения в ИК-13 УФСИН в Тобольске, по предварительным данным, произошло в результате оползня. В настоящее время выясняются причины произошедшего.
«Ситуация находится под контролем соответствующих служб, которые принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности», — заверили в УФСИН.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольск минувшим летом начал рушиться Троицкий мыс, состоящий из глины и песка, в результате чего на стенах Тобольского кремля появились трещины. На укрепление Троицкого мыса из бюджета было выделено более 43 миллионов рублей.