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Posted 19 ноября, 11:29

Published 19 ноября, 11:29

Modified 19 ноября, 11:31

Updated 19 ноября, 11:31

43-летний житель Тобольска погиб в зоне СВО

«Был добрым, отзывчивым человеком». 43-летний тоболяк погиб в зоне СВО

19 ноября 2024, 11:29
Фото: 1MI.

43-летний житель Тобольска погиб в зоне СВО

В зоне боевых действий скончался житель Тобольска Тюменской области Павел Боровиков. Он погиб на фронте в возрасте 43 лет.

Как сообщает городской паблик «Типичный Тобольск», уроженец Тюменской области Павел Боровиков выполнял поставленные боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Жизнь бойца спецоперации Павла Боровикова оборвалась в возрасте 43 лет.

С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции героически погиб, любимый муж, сын, отец, друг, — говорится в посте.

Прощание состоится в ритуальном зале морга (3б микрорайон) 20 ноября с 10 часов. Похороны бойца СВО пройдут на кладбище в поселке Сумкино в 12 часов.

Погибший Павел БоровиковПогибший Павел Боровиков
Погибший Павел Боровиков. Фото: «Типичный Тобольск»
Очень добрый, отзывчивый человек. Соболезную близким. Очень жаль, — написала Елена Рылова.
— Царствие небесное Павлу и упокой его душу. Соболезнования родным, — добавила Анна Кобылкова.
- Паша, покойся с миром, хороший был человечек, будем помнить вечно, — оставила комментарий Любовь Медышкина.
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Ранее мы рассказали о причинах, по которым все больше тюменцев записываются добровольцами на СВО. Немаловажную роль играют новые выплаты для контрактников Тюменской области.

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