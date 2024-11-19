«Был добрым, отзывчивым человеком». 43-летний тоболяк погиб в зоне СВО

Posted 19 ноября, 11:29
Published 19 ноября, 11:29
Modified 19 ноября, 11:31
Updated 19 ноября, 11:31
Как сообщает городской паблик «Типичный Тобольск», уроженец Тюменской области Павел Боровиков выполнял поставленные боевые задачи в зоне специальной военной операции.
Жизнь бойца спецоперации Павла Боровикова оборвалась в возрасте 43 лет.
— С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции героически погиб, любимый муж, сын, отец, друг, — говорится в посте.
Прощание состоится в ритуальном зале морга (3б микрорайон) 20 ноября с 10 часов. Похороны бойца СВО пройдут на кладбище в поселке Сумкино в 12 часов.
— Очень добрый, отзывчивый человек. Соболезную близким. Очень жаль, — написала Елена Рылова.
— Царствие небесное Павлу и упокой его душу. Соболезнования родным, — добавила Анна Кобылкова.
- Паша, покойся с миром, хороший был человечек, будем помнить вечно, — оставила комментарий Любовь Медышкина.
Ранее мы рассказали о причинах, по которым все больше тюменцев записываются добровольцами на СВО. Немаловажную роль играют новые выплаты для контрактников Тюменской области.