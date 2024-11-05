Ушел на СВО платить ипотеку, но воевал меньше месяца: в ДНР погиб боец из Тобольска

Posted 5 ноября, 08:47
Published 5 ноября, 08:47
Modified 5 ноября, 08:49
Updated 5 ноября, 08:49
18 апреля 2024 года 32-летний Марат уехал на спецоперацию.
«Его сразу же назначили командиром отделения. А 2 мая, при выполнении боевой задачи, Марат погиб от множественных осколочных ранений, — рассказал брат погибшего Ринат редакции „МегаТюмень“.
После случившегося Ринат долго искал своего брата. Семьи у погибшего не было: воспитывался в детском доме, жену найти не успел.
До случившегося тоболяк строил дома и занимался боксом. Прощание с Маратом состоялось сегодня, 5 ноября 2024 года.
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