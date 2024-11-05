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Posted 5 ноября, 08:47

Published 5 ноября, 08:47

Modified 5 ноября, 08:49

Updated 5 ноября, 08:49

На СВО погиб боец из Тобольска, который ушел, чтоб платить ипотеку

Ушел на СВО платить ипотеку, но воевал меньше месяца: в ДНР погиб боец из Тобольска

5 ноября 2024, 08:47
Фото: 1MI.

На СВО погиб боец из Тобольска, который ушел, чтоб платить ипотеку

Сюжет
Бойцы СВО
В зоне боевых действий в ДНР погиб житель Тобольска Марат Аминов. Он ушел на СВО, чтобы поскорее выплатить ипотеку. Однако выплатить ему удалось лишь малую часть: было осуществлено только пять платежей.

18 апреля 2024 года 32-летний Марат уехал на спецоперацию.

«Его сразу же назначили командиром отделения. А 2 мая, при выполнении боевой задачи, Марат погиб от множественных осколочных ранений, — рассказал брат погибшего Ринат редакции „МегаТюмень“.
Фото: Личная страница Аминова Марата «ВКонтакте»

После случившегося Ринат долго искал своего брата. Семьи у погибшего не было: воспитывался в детском доме, жену найти не успел.

До случившегося тоболяк строил дома и занимался боксом. Прощание с Маратом состоялось сегодня, 5 ноября 2024 года.

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#Татьяна Курганова#Тюменская область#Тобольск#Спецоперация#СВО#Бойцы СВО#Погибший
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