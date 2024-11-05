Ушел на СВО платить ипотеку, но воевал меньше месяца: в ДНР погиб боец из Тобольска

На СВО погиб боец из Тобольска, который ушел, чтоб платить ипотеку

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В зоне боевых действий в ДНР погиб житель Тобольска Марат Аминов. Он ушел на СВО, чтобы поскорее выплатить ипотеку. Однако выплатить ему удалось лишь малую часть: было осуществлено только пять платежей.