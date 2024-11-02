Всегда говорил «кто, если не я»! В зоне СВО погиб многодетный отец с позывным «Каюм»

Posted 2 ноября, 11:35
Published 2 ноября, 11:35
Modified 2 ноября, 11:37
Updated 2 ноября, 11:37
О том, что солдата не стало в соцсетях сообщила его супруга Эллада Каюмова. «За ленточкой» тюменец служил с позывным «Каюм».
«В/ч 93992 6 танковый полк. Сержант, позывной Каюм. Тюмень. Всегда говорил „кто, если не я“. Хотел чтобы сыновья гордились им. Любимый муж и отец четверых детей. Ты всегда будешь с нами рядом. Мы тебя очень сильно любим. Мы гордимся тобой…», — опубликовали прощальный пост родственники военнослужащего в одном из городских пабликов.
Как удалось выяснить изданию «Наш Город», Таир родился 30 июля 1980 года в Тюмени. С 1987 по 1997 годы учился в Чикчинской средней школе имени Х. Х. Якина, а также в тюменской школе №3.
В мирное время работал вахтовиком-нефтяником. Он занимался бурением скважин. Как-то его мама Халифа похвалила взрослого сына:
«Мой сын крутой бурильщик!»
На спецоперацию тюменец решил отправиться добровольцем. Но 14 сентября этого года погиб.
Жена Таира тяжело восприняла трагическое известие. На своей странице в «ВКонтакте» она регулярно публикует посты с фотографиями супруга и пишет, что сильно по нему скучает.
Так, 14 октября Эллада опубликовала эмоциональное сообщение:
«Сегодня 1 месяц как тебя не стало. Помним, любим скорбим… Наш герой».
Знакомые и близкие семьи Каюмовых выразили в соцсетях свои соболезнования:
«Вечная память Герою!!! Соболезнования родным и близким».
«Царствие небесное».
«Вечная память герою!!! Царствие небесное».
Судя по профилю солдата в соцсетях, многодетный отец очень сильно любил свою семью и детей. Они всегда путешествовали и отдыхали вместе.
Жаль, что жизнь главы семейства оборвалась. Редакция приносит соболезнования семье и близким погибшего солдата.
Как ранее писал «Наш Город», накануне в Тюмени простились с полицейским в отставке. В зоне СВО у него был позывной «Карнавал». В последние годы 48-летний Алексей Позываев проживал на Ямале.