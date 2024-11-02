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Posted 2 ноября, 11:35

Published 2 ноября, 11:35

Modified 2 ноября, 11:37

Updated 2 ноября, 11:37

Жена Таира тяжело восприняла трагическое известие.

Всегда говорил «кто, если не я»! В зоне СВО погиб многодетный отец с позывным «Каюм»

2 ноября 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney. Жена Таира тяжело восприняла трагическое известие.

В зоне СВО погиб многодетный отец с позывным «Каюм»

Сюжет
Бойцы СВО
Тюменцы скорбят из-за гибели еще одного бойца в зоне СВО. Стало известно, что в ходе выполнения боевого задания свою жизнь за Родину отдал 44-летний Таир Каюмов.

О том, что солдата не стало в соцсетях сообщила его супруга Эллада Каюмова. «За ленточкой» тюменец служил с позывным «Каюм».

О том, что солдата не стало в соцсетях сообщила его супруга Эллада Каюмова.О том, что солдата не стало в соцсетях сообщила его супруга Эллада Каюмова.
О том, что солдата не стало в соцсетях сообщила его супруга Эллада Каюмова.О том, что солдата не стало в соцсетях сообщила его супруга Эллада Каюмова.
О том, что солдата не стало в соцсетях сообщила его супруга Эллада Каюмова.. Фото: анонимный автор. паблик "ВК" "Рецепты | Хитрости | Лайфхаки"
«В/ч 93992 6 танковый полк. Сержант, позывной Каюм. Тюмень. Всегда говорил „кто, если не я“. Хотел чтобы сыновья гордились им. Любимый муж и отец четверых детей. Ты всегда будешь с нами рядом. Мы тебя очень сильно любим. Мы гордимся тобой…», — опубликовали прощальный пост родственники военнослужащего в одном из городских пабликов.

Как удалось выяснить изданию «Наш Город», Таир родился 30 июля 1980 года в Тюмени. С 1987 по 1997 годы учился в Чикчинской средней школе имени Х. Х. Якина, а также в тюменской школе №3.

В мирное время работал вахтовиком-нефтяником. Он занимался бурением скважин. Как-то его мама Халифа похвалила взрослого сына:

«Мой сын крутой бурильщик!»

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С мамой у нашего бойца были теплые отношения.С мамой у нашего бойца были теплые отношения.
С мамой у нашего бойца были теплые отношения..
Фото: личная страница ОК Таира Каюмова, скриншот. https://ok.ru

На спецоперацию тюменец решил отправиться добровольцем. Но 14 сентября этого года погиб.

Жена Таира тяжело восприняла трагическое известие. На своей странице в «ВКонтакте» она регулярно публикует посты с фотографиями супруга и пишет, что сильно по нему скучает.

Так, 14 октября Эллада опубликовала эмоциональное сообщение:

Супруга Таира говорит, что сильно скучает по нему.Супруга Таира говорит, что сильно скучает по нему.
Супруга Таира говорит, что сильно скучает по нему..
Фото: скриншот со страницы Эллады Каюмовой. https://vk.com
«Сегодня 1 месяц как тебя не стало. Помним, любим скорбим… Наш герой».

Знакомые и близкие семьи Каюмовых выразили в соцсетях свои соболезнования:

«Вечная память Герою!!! Соболезнования родным и близким».

«Царствие небесное».

«Вечная память герою!!! Царствие небесное».

Судя по профилю солдата в соцсетях, многодетный отец очень сильно любил свою семью и детей. Они всегда путешествовали и отдыхали вместе.

Многодетный отец очень сильно любил свою семью и детей.Многодетный отец очень сильно любил свою семью и детей.
Многодетный отец очень сильно любил свою семью и детей.Многодетный отец очень сильно любил свою семью и детей.
Многодетный отец очень сильно любил свою семью и детей.Многодетный отец очень сильно любил свою семью и детей.
Многодетный отец очень сильно любил свою семью и детей.Многодетный отец очень сильно любил свою семью и детей.
Многодетный отец очень сильно любил свою семью и детей.Многодетный отец очень сильно любил свою семью и детей.
Многодетный отец очень сильно любил свою семью и детей.Многодетный отец очень сильно любил свою семью и детей.
Многодетный отец очень сильно любил свою семью и детей.. Фото: личная страница ВК Эллады Каюмовой. https://vk.com

Жаль, что жизнь главы семейства оборвалась. Редакция приносит соболезнования семье и близким погибшего солдата.

В Тюмени погиб электрик в СНТ
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Как ранее писал «Наш Город», накануне в Тюмени простились с полицейским в отставке. В зоне СВО у него был позывной «Карнавал». В последние годы 48-летний Алексей Позываев проживал на Ямале.

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