«Брат, отец, жокей и общий любимец»: на СВО погиб уроженец тюменского села

Posted 23 сентября, 10:13
Published 23 сентября, 10:13
Modified 23 сентября, 10:15
Updated 23 сентября, 10:15
Алексей Дементиев рос в многодетной семье села с 400-летней историей Большое Чечкино. Дедушка Алексея работал в совхозе, а отец Валерий Дементиев занимал пост депутата думы Староалександровского сельского поселения, сейчас он работает лесником. У него с супругой было пятеро детей, об этом «Нашему городу» рассказал друг семьи Дементиевых.
Первые двое братьев были погодками. Алексей окончил Староалександровскую среднюю школу имени Героя Советского Союза Калиева Анвара Мадиевича, что располагается в Ярковском районе. После этого поступил в Тюмень и учился в местном колледже. Мужчина успел встретить свою любовь и жениться.
Еще в 2023 году Алексей и Денис были мобилизованы и уехали в зону боевых действий. Денис и по сей день выполняет боевые задачи. Алексей в периоды отпусков всегда приезжал в родное село, чтобы навестить близких. Также к нему и брату в точки несения службы порою приезжал и дядя.
Когда Алексей наведывался Большое Чечкино в период несения службы, его приглашали в родную школу выступать перед учениками, рассказывая им о жизни на фронте.
«Алексей Валерьевич рассказал о жизни на фронте, об условиях проживания, об участии в боях, о наградах. Встреча была волнительной и запоминающейся для ребят. На конкретном примере школьники увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине — это качества настоящего человека и гражданина своей страны. Ребята по-настоящему переживают за своих героев, и гордятся ими. Все присутствующие пожелали скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми», — рассказали о встрече в Староалександровской школе.
В семье Алексея также очень любили лошадей. Алексей и Денис числились владельцами конной базы и их лошади ни раз признавались лучшими. В Ярковском районе братья планировали развивать туризм благодаря своей конной базе.
«В селе Чечкино живут люди, увлеченные лошадьми. Но есть среди них те, кто не только держит лошадей, но и старается участвовать в конно-спортивных соревнованиях, проводимых на территории Тюменской области. Это Дементиев Валерий Алексеевич со своими сыновьями Алексеем и Денисом», — говорили в Староалександровском сельском поселении.
Местные СМИ писали, что любовь к лошадям в семье прививал отец семейства, и особенно хорошо в нём зарекомендовали себя старшие сыновья. Сейчас искусство управления спортивной повозкой активно осваивают младшие.
«Отец Валерий Алексеевич очень любит лошадей. Фестиваль в Чечкино ежегодно проводим. Районный сабантуй нынче тоже в Чечкино был. Всегда конные скачки! Награды получал и Карат — это спортивный конь Алексея. У них 33 спортивных коня. Представьте, какое трудолюбие! Уход. Корма…», — рассказывает друг семьи.
Карат — один из любимых Алексея, однако в равной степени он ценил и других, ухаживая за ними с любовью и трудолюбием, что ни раз отмечалось на соревнованиях. Сейчас дело двух братьев продолжают младшие сыновья вместе с главой семьи. Задумка братьев о развитии туризма через конный спорт продолжает воплощаться в жизнь.
Как отмечалось, Денис Дементиев, брат Алексея, все еще находится на СВО. У погибшего бойца остались бабушка и дедушка, родители и братья. Также Алексей Дементьев успел жениться, у него подрастает дочка. Родителям тяжело принять смерть сына, они еще ждут, когда им доставят тело Алексея.
Большим горем гибель Алексея стала и для жителей села Большое Чечкино. Мужчина был местным любимцем, он всегда был готов прийти на помощь, поддержать в трудную минуту и отличался трудолюбием. Жители Чечкино и соседних поселений выражают соболезнования семье Дементиевых и оплакивают утрату вместе с ними.
Ранее «Наш город» рассказывал о гибели тоболяка, который пошел на СВО, чтобы отомстить за погибшего брата.