«Брат, отец, жокей и общий любимец»: на СВО погиб уроженец тюменского села

Карат — один из любимых Алексея, однако в равной степени он ценил и других, ухаживая за ними с любовью и трудолюбием, что ни раз отмечалось на соревнованиях. Сейчас дело двух братьев продолжают младшие сыновья вместе с главой семьи. Задумка братьев о развитии туризма через конный спорт продолжает воплощаться в жизнь.