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Posted 19 ноября, 10:56

Published 19 ноября, 10:56

Modified 19 ноября, 10:58

Updated 19 ноября, 10:58

Без карьерных перспектив. Как удаленка влияет на рост тюменцев?

Без карьерных перспектив. Как удаленка влияет на рост тюменцев?

19 ноября 2024, 10:56
Фото: 1MI.
Согласно данным опроса сервиса Superjob, два из трех руководителей HR-отделов тюменских компаний уверены, что сотрудникам, работающим удаленно, не стоит рассчитывать на карьерный рост.

Большинство работодателей, у которых в штате есть удаленные сотрудники, рассказали, что разницы между ними и работниками в офисе нет. При этом 68 процентов опрошенных эйчаров говорят, что у работников на удаленке меньше шансов на карьерный рост, чем у их коллег в офисе.

Важно добавить, что 63 процентам работодателей важен только результат работы, им не важно, откуда сотрудник работает.

Напомним, в Тюмени самыми востребованными специалистами без опыта стали дезинфекторы.

Названы самые востребованные специалисты без опыта в Тюменской области
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы не смогут оформить льготную ипотеку по старым условиям.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Работодатели#Опрос#Удаленная работа#Карьерный рост
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