Без карьерных перспектив. Как удаленка влияет на рост тюменцев?

Posted 19 ноября, 10:56
Published 19 ноября, 10:56
Modified 19 ноября, 10:58
Updated 19 ноября, 10:58
Большинство работодателей, у которых в штате есть удаленные сотрудники, рассказали, что разницы между ними и работниками в офисе нет. При этом 68 процентов опрошенных эйчаров говорят, что у работников на удаленке меньше шансов на карьерный рост, чем у их коллег в офисе.
Важно добавить, что 63 процентам работодателей важен только результат работы, им не важно, откуда сотрудник работает.
Напомним, в Тюмени самыми востребованными специалистами без опыта стали дезинфекторы.