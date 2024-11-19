Без карьерных перспектив. Как удаленка влияет на рост тюменцев?

Большинство работодателей, у которых в штате есть удаленные сотрудники, рассказали, что разницы между ними и работниками в офисе нет. При этом 68 процентов опрошенных эйчаров говорят, что у работников на удаленке меньше шансов на карьерный рост, чем у их коллег в офисе.