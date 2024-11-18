Активисты выступили против абортов, а на тюменской трассе случилось смертельное ДТП

В последний год в школах нашего города становится все больше и больше конфликтов и скандалов с детьми мигрантов. Они не всегда спокойно уживаются со сверстниками. Из-за происходящих инцидентов даже стали обсуждать возможность запрета на ввоз семей мигрантов и ограничение числа иностранцев в классах.