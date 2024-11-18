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Posted 18 ноября, 12:56

Published 18 ноября, 12:56

Modified 18 ноября, 13:05

Updated 18 ноября, 13:05

Активисты выступили против абортов, а на тюменской трассе случилось смертельное ДТП

Активисты выступили против абортов, а на тюменской трассе случилось смертельное ДТП

18 ноября 2024, 12:56
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
Тюменские активисты выступили против абортов, они записали видеообращение к депутату Госдумы с просьбой запретить прерывание беременности. Тем временем, на трассе Тюмень — Омск произошла смертельная авария.

В тюменских школах участились конфликты с детьми мигрантов

В последний год в школах нашего города становится все больше и больше конфликтов и скандалов с детьми мигрантов. Они не всегда спокойно уживаются со сверстниками. Из-за происходящих инцидентов даже стали обсуждать возможность запрета на ввоз семей мигрантов и ограничение числа иностранцев в классах.

Как отмечают специалисты, одной из причин агрессии становится незнание русского языка. Тогда в ход идут кулаки.

Путь насилия: школы Тюмени захлестнула волна конфликтов с детьми мигрантов
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Тюменская область вошла в топ-30 по зарплатам

Как стало известно, каждый шестой тюменец зарабатывает в месяц менее 30 тысяч рублей. Наш регион занял 21 место в рейтинге по числу работников с высокой зарплатой. Доля сотрудников с заработной платой более 100 тысяч рублей в Тюменской области составляет 16,5 процентов.

При этом 15,9 процентов тюменцев получают заработок ниже 30 тысяч рублей. Диапазон типовых зарплат в регионе — от 37 тысяч до 81 тысячи рублей.

Как жить на эти деньги? Каждый шестой тюменец зарабатывает в месяц менее 30 тысяч
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Тюменские активисты выступили против абортов

Члены тюменской организации «Русская община» записали видеообращение к депутату Государственной Думы Евгению Маркову с просьбой запретить аборты в стране.

Тюменские активисты приводят статистику, согласно которой в некоторых регионах соотношение абортов и родов составляет 100 к 100. Участники организации просят «остановить конвейер смерти». Они также утверждают, что любой аборт можно приравнять к убийству.

«Легальное детоубийство»: активисты из Тюмени потребовали запретить аборты
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На трассе Тюмень — Омск произошла смертельная авария с большегрузами

Страшная авария случилась на тюменской трассе. На дороге столкнулись два большегруза и легковушка. Один грузовик из-за силы удара улетел в кювет и перевернулся. Второй получил очень серьезные повреждения.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще двое — доставлены в больницу с серьезными травмами. Они находятся под наблюдением специалистов.

Один погиб. На трассе Тюмень-Омск произошла жуткая авария с большегрузами
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ВИЧ-инфицированный тюменец пытался изнасиловать врача

Суд Тюмени приговорил к четырем годам и одному месяцу лишения свободы 45-летнего рецидивиста, напавшего на врача СПИД-центра. Преступник намеревался изнасиловать женщину. Она отбивалась и сопротивлялась. Когда из лифта вышел случайный человек, мужчина отпустил жертву. Она рассказала обо всем коллегам. Тюменца задержали правоохранительные органы.

ВИЧ-инфицированный тюменец пытался изнасиловать врача. Он отправится в тюрьму
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