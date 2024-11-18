Активисты выступили против абортов, а на тюменской трассе случилось смертельное ДТП

Posted 18 ноября, 12:56
Published 18 ноября, 12:56
Modified 18 ноября, 13:05
Updated 18 ноября, 13:05
В последний год в школах нашего города становится все больше и больше конфликтов и скандалов с детьми мигрантов. Они не всегда спокойно уживаются со сверстниками. Из-за происходящих инцидентов даже стали обсуждать возможность запрета на ввоз семей мигрантов и ограничение числа иностранцев в классах.
Как отмечают специалисты, одной из причин агрессии становится незнание русского языка. Тогда в ход идут кулаки.
Как стало известно, каждый шестой тюменец зарабатывает в месяц менее 30 тысяч рублей. Наш регион занял 21 место в рейтинге по числу работников с высокой зарплатой. Доля сотрудников с заработной платой более 100 тысяч рублей в Тюменской области составляет 16,5 процентов.
При этом 15,9 процентов тюменцев получают заработок ниже 30 тысяч рублей. Диапазон типовых зарплат в регионе — от 37 тысяч до 81 тысячи рублей.
Члены тюменской организации «Русская община» записали видеообращение к депутату Государственной Думы Евгению Маркову с просьбой запретить аборты в стране.
Тюменские активисты приводят статистику, согласно которой в некоторых регионах соотношение абортов и родов составляет 100 к 100. Участники организации просят «остановить конвейер смерти». Они также утверждают, что любой аборт можно приравнять к убийству.
Страшная авария случилась на тюменской трассе. На дороге столкнулись два большегруза и легковушка. Один грузовик из-за силы удара улетел в кювет и перевернулся. Второй получил очень серьезные повреждения.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще двое — доставлены в больницу с серьезными травмами. Они находятся под наблюдением специалистов.
Суд Тюмени приговорил к четырем годам и одному месяцу лишения свободы 45-летнего рецидивиста, напавшего на врача СПИД-центра. Преступник намеревался изнасиловать женщину. Она отбивалась и сопротивлялась. Когда из лифта вышел случайный человек, мужчина отпустил жертву. Она рассказала обо всем коллегам. Тюменца задержали правоохранительные органы.