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Posted 19 ноября, 10:44

Published 19 ноября, 10:44

Modified 19 ноября, 10:46

Updated 19 ноября, 10:46

Тюменский детский сад должен заплатить за травму трехлетней воспитанницы

Тюменский детский сад должен заплатить за травму трехлетней воспитанницы

19 ноября 2024, 10:44
Фото: 1MI.
Детский сад, находящийся в Ярковском районе, должен будет выплатить родителям пострадавшего ребенка 100 тысяч рублей, информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Жительница Ярковского района обратилась в прокуратуру. Она рассказала, что ее трехлетняя дочь получила травму в детсаду. Было установлено, что дошкольное учреждение не обеспечило безопасные условия во время образовательного процесса. Это и повлекло травму юной воспитанницы.

Девочка получила травму во время прогулки на детской площадке. Она упала с качели и сломала правую руку.

В результате Ярковский районный суд Тюменской области взыскал с образовательного учреждения 100 тысяч рублей.

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