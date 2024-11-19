Тюменский детский сад должен заплатить за травму трехлетней воспитанницы

Posted 19 ноября, 10:44
Published 19 ноября, 10:44
Modified 19 ноября, 10:46
Updated 19 ноября, 10:46
Жительница Ярковского района обратилась в прокуратуру. Она рассказала, что ее трехлетняя дочь получила травму в детсаду. Было установлено, что дошкольное учреждение не обеспечило безопасные условия во время образовательного процесса. Это и повлекло травму юной воспитанницы.
Девочка получила травму во время прогулки на детской площадке. Она упала с качели и сломала правую руку.
В результате Ярковский районный суд Тюменской области взыскал с образовательного учреждения 100 тысяч рублей.