Тюменский детский сад должен заплатить за травму трехлетней воспитанницы

Жительница Ярковского района обратилась в прокуратуру. Она рассказала, что ее трехлетняя дочь получила травму в детсаду. Было установлено, что дошкольное учреждение не обеспечило безопасные условия во время образовательного процесса. Это и повлекло травму юной воспитанницы.