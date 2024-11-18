В тюменском сквере установят стенд об узниках фашистских концлагерей
18 ноября 2024, 12:21
Фото: Администрация Тюмени.
В Тюмени в сквере Победы, расположенном в шестом микрорайоне, установят стенд со сведениями об узниках фашистских концентрационных лагерей.
В администрации пояснили, что стенд будет информировать об узниках концлагерей, количестве наших земляков, содержавшихся в них. Помимо данных стендов, в тюменском сквере Победы установлены информационные плакаты, боевая машина «Катюша».
— Было принято решение о необходимости совместной эскизной проработки информационного стенда с учетом необходимых исторических сведений, — уточнили в мэрии Тюмени.
Участники встречи обсудили тематическое оформление сквера Победы к 80-летию Победы и планируемые события, связанные с этим.
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