ВИЧ-инфицированный тюменец пытался изнасиловать врача. Он отправится в тюрьму

Posted 18 ноября, 11:55
Published 18 ноября, 11:55
Modified 18 ноября, 12:37
Updated 18 ноября, 12:37
45-летнего Дмитрия обвинили в изнасиловании и нарушении неприкосновенности жилища. Калининский районный суд Тюмени вынес ему приговор — четыре года и один месяц в колонии строгого режима. Также преступник должен будет выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Жуткое нападение на врача центра профилактики и борьбы со СПИД произошло в октябре прошлого года. Врач пришла к мужчине из-за того, что ВИЧ-инфицированный пропустил прием. Уточняется, что Дмитрий был в состоянии наркотического опьянения.
Когда женщина пригласила его на прием и пошла к лифту, тюменец потянул ее обратно в квартиру. Он пытался изнасиловать врача, женщина отбивалась и сопротивлялась. В результате нападения обвиняемый разбил пострадавшей лицо, нос и вырвал несколько клоков волос из головы. Попытки женщины позвонить в полицию он грубо пресек, вырвав мобильный телефон.
Из лифта вышел другой мужчина. Тюменец отпустил женщину. Она убежала к служебной машине, где рассказала о случившемся водителю. Приехавшие на вызов полицейские задержали преступника, сообщает Вслух.ru.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что неадекватному посетителю ресторана «Тесла Бургер» в Тобольске грозит уголовное наказание за хулиганство с применением насилия. Мигрант опрокинул на кассира поднос с остатками еды.