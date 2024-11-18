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Posted 18 ноября, 11:55

Published 18 ноября, 11:55

Modified 18 ноября, 12:37

Updated 18 ноября, 12:37

ВИЧ-инфицированный тюменец пытался изнасиловать врача. Он отправится в тюрьму

ВИЧ-инфицированный тюменец пытался изнасиловать врача. Он отправится в тюрьму

18 ноября 2024, 11:55
Фото: 1MI.
Тюменцу Дмитрию Щ., ранее судимому за умышленное убийство и кражу, вынесли приговор по другому делу. Он пытался изнасиловать врача, приехавшую к нему домой.

45-летнего Дмитрия обвинили в изнасиловании и нарушении неприкосновенности жилища. Калининский районный суд Тюмени вынес ему приговор — четыре года и один месяц в колонии строгого режима. Также преступник должен будет выплатить пострадавшей 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Жуткое нападение на врача центра профилактики и борьбы со СПИД произошло в октябре прошлого года. Врач пришла к мужчине из-за того, что ВИЧ-инфицированный пропустил прием. Уточняется, что Дмитрий был в состоянии наркотического опьянения.

Когда женщина пригласила его на прием и пошла к лифту, тюменец потянул ее обратно в квартиру. Он пытался изнасиловать врача, женщина отбивалась и сопротивлялась. В результате нападения обвиняемый разбил пострадавшей лицо, нос и вырвал несколько клоков волос из головы. Попытки женщины позвонить в полицию он грубо пресек, вырвав мобильный телефон.

Из лифта вышел другой мужчина. Тюменец отпустил женщину. Она убежала к служебной машине, где рассказала о случившемся водителю. Приехавшие на вызов полицейские задержали преступника, сообщает Вслух.ru.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что неадекватному посетителю ресторана «Тесла Бургер» в Тобольске грозит уголовное наказание за хулиганство с применением насилия. Мигрант опрокинул на кассира поднос с остатками еды.

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