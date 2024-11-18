ВИЧ-инфицированный тюменец пытался изнасиловать врача. Он отправится в тюрьму

Когда женщина пригласила его на прием и пошла к лифту, тюменец потянул ее обратно в квартиру. Он пытался изнасиловать врача, женщина отбивалась и сопротивлялась. В результате нападения обвиняемый разбил пострадавшей лицо, нос и вырвал несколько клоков волос из головы. Попытки женщины позвонить в полицию он грубо пресек, вырвав мобильный телефон.