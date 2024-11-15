Мигранта осудят за швыряние едой в тобольском ресторане

Posted 15 ноября, 05:14
Published 15 ноября, 05:14
Modified 15 ноября, 05:16
Updated 15 ноября, 05:16
Ранее «Наш Город» писал, что агрессивный гость тобольской точки фастфуда бросил в кассира поднос с остатками еды, состав которой его не устроил. Сотрудник ресторана отделался испугом.
Посетитель, 34-летний тюменец, ранее уже был судим, сообщили в прокуратуре Тюменской области. В настоящее время он заключен под стражу и ожидает суда по уголовному делу о хулиганстве в торговом центре.
«Личность хулигана была установлена благодаря видеозаписи, распространенной в сети Интернет», — добавили в ведомстве.
Ранее мы писали, что этим конфликтом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он же и поручил провести по данному факту проверку.