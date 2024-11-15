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Posted 15 ноября, 05:14

Published 15 ноября, 05:14

Modified 15 ноября, 05:16

Updated 15 ноября, 05:16

Мигранта осудят за швыряние едой в тобольском ресторане

Мигранта осудят за швыряние едой в тобольском ресторане

15 ноября 2024, 05:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Неадекватному посетителю ресторана «Тесла Бургер» в Тобольске грозит уголовное наказание за хулиганство с применением насилия.

Ранее «Наш Город» писал, что агрессивный гость тобольской точки фастфуда бросил в кассира поднос с остатками еды, состав которой его не устроил. Сотрудник ресторана отделался испугом.

Посетитель, 34-летний тюменец, ранее уже был судим, сообщили в прокуратуре Тюменской области. В настоящее время он заключен под стражу и ожидает суда по уголовному делу о хулиганстве в торговом центре.

«Личность хулигана была установлена благодаря видеозаписи, распространенной в сети Интернет», — добавили в ведомстве.
Скриншот из видеозаписиСкриншот из видеозаписи
Скриншот из видеозаписи. Фото: Прокуратура Тюменской области
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Ранее мы писали, что этим конфликтом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он же и поручил провести по данному факту проверку.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Уголовное дело#Суд#Прокуратура#Тобольск#Ресторан#Хулиганство
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