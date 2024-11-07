Директор тюменского ЧОП обманул налоговую на миллионы рублей

Posted 7 ноября, 05:31
Published 7 ноября, 05:31
Modified 7 ноября, 05:33
Updated 7 ноября, 05:33
По данным следствия, в течение двух лет, с 2018 по 2020 года, бизнесмен передавал в налоговую инспекцию заниженные сведения о фактической численности работников. Делал он это с целью сохранить упрощенный режим налогообложения.
В частности, указывал в декларациях штат численностью менее 100 человек, что не соответствовало действительности. Несоответствие выявили сотрудники прокуратуры.
В настоящее время банковские счета предпринимателя находятся под арестом. В отношении руководителя ЧОП утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Рассмотрение дела состоится в ближайшее время в суде.
Ранее «Наш Город» писал, что директор тюменской клининговой компании скрыл от налоговиков около 70 миллионов рублей. Бизнесмен предоставлял в ведомство фиктивные документы.