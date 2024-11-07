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Posted 7 ноября, 05:31

Published 7 ноября, 05:31

Modified 7 ноября, 05:33

Updated 7 ноября, 05:33

Директор тюменского ЧОП обманул налоговую на миллионы рублей

Директор тюменского ЧОП обманул налоговую на миллионы рублей

7 ноября 2024, 05:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
40-летний руководитель частного охранного предприятия скрыл от налоговых органов 59 миллионов рублей.

По данным следствия, в течение двух лет, с 2018 по 2020 года, бизнесмен передавал в налоговую инспекцию заниженные сведения о фактической численности работников. Делал он это с целью сохранить упрощенный режим налогообложения.

В частности, указывал в декларациях штат численностью менее 100 человек, что не соответствовало действительности. Несоответствие выявили сотрудники прокуратуры.

В настоящее время банковские счета предпринимателя находятся под арестом. В отношении руководителя ЧОП утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Рассмотрение дела состоится в ближайшее время в суде.

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Ранее «Наш Город» писал, что директор тюменской клининговой компании скрыл от налоговиков около 70 миллионов рублей. Бизнесмен предоставлял в ведомство фиктивные документы.

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