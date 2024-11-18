Над Тюменской областью взошла Бобровая Луна. ФОТО для тех, кто все проспал

Posted 18 ноября, 11:40
Published 18 ноября, 11:40
Modified 18 ноября, 11:42
Updated 18 ноября, 11:42
Визуально Луна была примерно на 13 процентов ярче обычного, рассказал нам тюменский астроном, главный инженер обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов.
— Это полнолуние назвали «Бобровой Луной», потому что в ноябре бобры активно готовятся к холодам — строят плотины и запасают еду в своих хатках. Так же это полнолуние могут называть «Морозной Луной» — тут название говорит само за себя, — прокомментировал специалист.
Вот такую Луну увидели жители Санкт-Петербурга в ночь с 15 на 16 ноября. В этот момент спутник Земли приблизился к нашей планете на 357 428 километров.
Бобровую Луну увидели и жители Ростовской области. Они запечатлели удивительное астрономическое явление.
Полнолуние было заметно и над территорией Москвы.
Отметим, что следующее Бобровое полнолуние состоится только 24 ноября 2026 года. В следующем году ноябрьское полнолуние случится после Урожайной Луны, таким образом, получит название Луны Охотника.