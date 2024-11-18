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Posted 18 ноября, 11:40

Published 18 ноября, 11:40

Modified 18 ноября, 11:42

Updated 18 ноября, 11:42

Над Тюменской областью взошла Бобровая Луна. ФОТО для тех, кто все проспал

Над Тюменской областью взошла Бобровая Луна. ФОТО для тех, кто все проспал

18 ноября 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney.
В ночь с пятницы на субботу на тюменском небе взошла Бобровая Луна. Полнолуние завершило серию из четырех суперлуний этого года.

Визуально Луна была примерно на 13 процентов ярче обычного, рассказал нам тюменский астроном, главный инженер обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов.

Это полнолуние назвали «Бобровой Луной», потому что в ноябре бобры активно готовятся к холодам — строят плотины и запасают еду в своих хатках. Так же это полнолуние могут называть «Морозной Луной» — тут название говорит само за себя, — прокомментировал специалист.
Фото: Юлия Гордеева. Старая Башня ВК

Вот такую Луну увидели жители Санкт-Петербурга в ночь с 15 на 16 ноября. В этот момент спутник Земли приблизился к нашей планете на 357 428 километров.

Фото: Анна Лаврова. МК в Питере

Бобровую Луну увидели и жители Ростовской области. Они запечатлели удивительное астрономическое явление.

Фото: Мария Ленц

Полнолуние было заметно и над территорией Москвы.

Фото: Интересная Москва ВК

Отметим, что следующее Бобровое полнолуние состоится только 24 ноября 2026 года. В следующем году ноябрьское полнолуние случится после Урожайной Луны, таким образом, получит название Луны Охотника.

Последнее суперлуние в 2024 году: над Тюменью взойдет Бобровая Луна
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Ранее «Наш город» писал о том, что Тюменскую область вновь накроет магнитная буря.

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