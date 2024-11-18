В тюменском вузе открыли лабораторию по разработке лекарств для онкобольных

Posted 18 ноября, 11:00
Published 18 ноября, 11:00
Modified 18 ноября, 11:02
Updated 18 ноября, 11:02
По информации пресс-службы университета, в лаборатории планируется проведение комплекса исследований, направленных на получение моноклональных антител — лабораторных белков — с использованием инновационных методов. Именно эти антитела — основа для разработки лекарств для лечения онкологии и других редких заболеваний.
Применение методов биотехнологии с использованием живых систем не имеет аналогов в России, отмечают эксперты.
В дальнейшем разработанные лекарства будут выводить на рынок.