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Posted 18 ноября, 11:00

Published 18 ноября, 11:00

Modified 18 ноября, 11:02

Updated 18 ноября, 11:02

В тюменском вузе открыли лабораторию по разработке лекарств для онкобольных

В тюменском вузе открыли лабораторию по разработке лекарств для онкобольных

18 ноября 2024, 11:00
Фото: 1MI.
Стало известно, что в ТМУ открылась лаборатория метаболической и клеточной инженерии. В ней будут разрабатывать лекарства для лечения рака и редких заболеваний.

По информации пресс-службы университета, в лаборатории планируется проведение комплекса исследований, направленных на получение моноклональных антител — лабораторных белков — с использованием инновационных методов. Именно эти антитела — основа для разработки лекарств для лечения онкологии и других редких заболеваний.

Применение методов биотехнологии с использованием живых систем не имеет аналогов в России, отмечают эксперты.

В дальнейшем разработанные лекарства будут выводить на рынок.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени ИИ начал выявлять скрытый рак.

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