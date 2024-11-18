«Лучшему товарищу в лоб снежком!» Новогодняя песня в детском саду возмутила тюменцев

Posted 18 ноября, 03:36
Published 18 ноября, 03:36
Modified 18 ноября, 06:50
Updated 18 ноября, 06:50
Внимание тюменцев особенно привлекли два отрывка, которые и стали причиной негодования:
Загадай желание, сладко спи
И получишь новенький Пи-С-Пи
«А что такое Пи-С-Пи?» — напрямую задали вопрос сомневающиеся.
«Просто родитель не в курсе, что такое пи-с-пи, и думает в меру своей распущенности. Для справки, тем кто не знает, PSP (пи-с-пи) PlayStation Portable — портативная игровая консоль от компании Sony», — подробно объяснила читательница.
«А дети точно знают значение этой аббревиатуры?» — возникает тогда резонный вопрос.
«Вот даже не сомневайтесь», — отвечают на него тут же.
«Почему именно psp? Это заказ на рекламу у детей? Маркетологи не дремлют)), а так вообще культ какой-то на потребительство, и самое печальное, что родители даже не понимают, не осознают… т. к. сами уже лишены доброго, вечного, душевного, видимо», — беспокоятся тюменцы за моральные качества своих земляков.
«Современные реалии. Жизнь меняется и песни тоже, и это норма», — считают другие.
«Совершенно нормальная песенка», — делают вывод четвертые.
Далее, как всегда, находятся и любители скрасить любую проблему юмором, и диалоги приобретают неожиданный поворот:
«Это конечно треш. Пиэспи уже морально устарела», — возмутился читатель.
«Кому нужен псп в 24 году?)) пусть переделывают на пс5», — подхватили другие.
«Мне 37, и я до сих пор хочу ПИ-С-ПИ», — загадала свое желание Деду Морозу тюменка, воспользовавшись случаем.
И еще одна строчка выступила в роли яблока раздора:
Лучшему товарищу в лоб снежком!
Некоторые родители забеспокоились, что песня учит детей проявлять насилие. Однако многие с ними не согласились:
«Мамы мальчиков стали больше превращать их в девочек… Я это знаю на своем опыте, не успеваю из-за всякой ерунды ходить в школу и полицию, и это уже не смешно. Кто нас будет защищать лет через 10? Одни маменькины сынки».
Таким образом, часть читателей придерживается мнения, что синяки и ссадины у детей — это обычная история и не требует внимания со стороны взрослых.
«Я мелкая была, в садике одной в глаз снежком попало. Это нормально. Там фингал был, и что? Зажило же до свадьбы», — подтвердила читательница.
Часть пользователей соцсетей также поделилась тем, что этой песне уже несколько лет, ее поют практически во всех детских садах, и у многих она ассоциируется с Новым годом.
Недавно мы писали, что в тюменских школах вместо звонков теперь играет известная музыка. Проект «Музыка вместо звонков» запустило Министерство просвещения РФ.