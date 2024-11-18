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Posted 18 ноября, 03:36

Published 18 ноября, 03:36

Modified 18 ноября, 06:50

Updated 18 ноября, 06:50

Новогодняя песня в детском саду вызвала споры у тюменцев

«Лучшему товарищу в лоб снежком!» Новогодняя песня в детском саду возмутила тюменцев

18 ноября 2024, 03:36
Фото: 1MI.

Новогодняя песня в детском саду вызвала споры у тюменцев

В соцсетях житель Тюмени выложил текст песни, которую разучивают дети в 78-м детском саду. Некоторые строчки вызвали недоумение и возмущение одних читателей, другие же в комментариях утверждают, что все в порядке.

Внимание тюменцев особенно привлекли два отрывка, которые и стали причиной негодования:

Загадай желание, сладко спи

И получишь новенький Пи-С-Пи

«А что такое Пи-С-Пи?» — напрямую задали вопрос сомневающиеся.
«Просто родитель не в курсе, что такое пи-с-пи, и думает в меру своей распущенности. Для справки, тем кто не знает, PSP (пи-с-пи) PlayStation Portable — портативная игровая консоль от компании Sony», — подробно объяснила читательница.
«А дети точно знают значение этой аббревиатуры?» — возникает тогда резонный вопрос.
«Вот даже не сомневайтесь», — отвечают на него тут же.
«Почему именно psp? Это заказ на рекламу у детей? Маркетологи не дремлют)), а так вообще культ какой-то на потребительство, и самое печальное, что родители даже не понимают, не осознают… т. к. сами уже лишены доброго, вечного, душевного, видимо», — беспокоятся тюменцы за моральные качества своих земляков.
«Современные реалии. Жизнь меняется и песни тоже, и это норма», — считают другие.
«Совершенно нормальная песенка», — делают вывод четвертые.

Далее, как всегда, находятся и любители скрасить любую проблему юмором, и диалоги приобретают неожиданный поворот:

«Это конечно треш. Пиэспи уже морально устарела», — возмутился читатель.
«Кому нужен псп в 24 году?)) пусть переделывают на пс5», — подхватили другие.
«Мне 37, и я до сих пор хочу ПИ-С-ПИ», — загадала свое желание Деду Морозу тюменка, воспользовавшись случаем.
Фото: Паблик «ЧС Тюмень», ВКонтакте

И еще одна строчка выступила в роли яблока раздора:

Лучшему товарищу в лоб снежком!

Некоторые родители забеспокоились, что песня учит детей проявлять насилие. Однако многие с ними не согласились:

«Мамы мальчиков стали больше превращать их в девочек… Я это знаю на своем опыте, не успеваю из-за всякой ерунды ходить в школу и полицию, и это уже не смешно. Кто нас будет защищать лет через 10? Одни маменькины сынки».

Таким образом, часть читателей придерживается мнения, что синяки и ссадины у детей — это обычная история и не требует внимания со стороны взрослых.

«Я мелкая была, в садике одной в глаз снежком попало. Это нормально. Там фингал был, и что? Зажило же до свадьбы», — подтвердила читательница.

Часть пользователей соцсетей также поделилась тем, что этой песне уже несколько лет, ее поют практически во всех детских садах, и у многих она ассоциируется с Новым годом.

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Недавно мы писали, что в тюменских школах вместо звонков теперь играет известная музыка. Проект «Музыка вместо звонков» запустило Министерство просвещения РФ.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Детский сад#Социальные сети#Родители#Новогодняя песня
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