Вниманию водителей. На тюменские трассы обрушится мокрый снег — когда?

Так, по информации «Уралуправтодор», 21 ноября на территории Тюменской области ожидается снег, мокрый снег (до 7 миллиметров). Ночью и днем местами усиление северо-западного ветра, порывы достигнут до 16 метров в секунду, метель, снежные заносы.