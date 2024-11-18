Вниманию водителей. На тюменские трассы обрушится мокрый снег — когда?

Posted 18 ноября, 13:59
Published 18 ноября, 13:59
Modified 18 ноября, 14:01
Updated 18 ноября, 14:01
Так, по информации «Уралуправтодор», 21 ноября на территории Тюменской области ожидается снег, мокрый снег (до 7 миллиметров). Ночью и днем местами усиление северо-западного ветра, порывы достигнут до 16 метров в секунду, метель, снежные заносы.
Кроме того, в нашем регионе прогнозируется резкое похолодание. Температура воздуха ночью и утром составит -1…-6°, к вечеру до -6…-11°.
Напомним, жителям Тюменской области рассказали, чем может обернуться аномально теплый ноябрь.