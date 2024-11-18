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Posted 18 ноября, 13:59

Published 18 ноября, 13:59

Modified 18 ноября, 14:01

Updated 18 ноября, 14:01

Вниманию водителей. На тюменские трассы обрушится мокрый снег — когда?

Вниманию водителей. На тюменские трассы обрушится мокрый снег — когда?

18 ноября 2024, 13:59
Фото: 1MI.
ФКУ «Уралуправтодор» предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях на трассах Р-402 «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск» и Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск».

Так, по информации «Уралуправтодор», 21 ноября на территории Тюменской области ожидается снег, мокрый снег (до 7 миллиметров). Ночью и днем местами усиление северо-западного ветра, порывы достигнут до 16 метров в секунду, метель, снежные заносы.

Кроме того, в нашем регионе прогнозируется резкое похолодание. Температура воздуха ночью и утром составит -1…-6°, к вечеру до -6…-11°.

Напомним, жителям Тюменской области рассказали, чем может обернуться аномально теплый ноябрь.

Пугающая аномалия: чем опасно уникальное ноябрьское тепло для тюменцев?
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Ранее «Наш город» писал о том, что на тюменском карьере Северный могут построить зимний каток.

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