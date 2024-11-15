Ставки подскочили! Тюменцы не смогут оформить льготную ипотеку по старым условиям

Posted 15 ноября, 09:23
Published 15 ноября, 09:23
Modified 15 ноября, 09:25
Updated 15 ноября, 09:25
С 15 ноября Сбербанк увеличил процентные ставки по основным ипотечным продуктам на 3,5 процентных пункта. Теперь минимальная ставка составляет 28,1%, как сообщают «Новые Известия».
Повышение процентных ставок связано с увеличением ключевой ставки и удорожанием государственных долговых обязательств. До недавнего времени минимальный процент по ипотеке на покупку готового жилья составлял 24,6%, а на приобретение недвижимости на этапе строительства — 24,9%. В настоящее время процентная ставка по готовым объектам составляет 28,1%, а по строящимся — 28,4%.
Вслед за повышением основных процентных ставок Сбербанк планирует увеличить средние процентные ставки по своим льготным ипотечным программам. Повышение процентных пунктов для кредитов, превышающих установленный лимит, будет варьироваться от 1 до 2,5% в зависимости от суммы займа.
В Тюмени по обновленным условиям на «Семейную ипотеку» за пределами лимита минимальная процентная ставка составит приблизительно 12–13%. Для программы для специалистов в области информационных технологий минимальная ставка за пределами лимита составит 13%, если сумма кредита будет больше 10,5 миллионов рублей.
«Необходимо осознавать, что сумма, не превышающая установленный правительством лимит, оформляется по сниженной процентной ставке, а всё, что выше лимита, — по ставке, которую предлагает банк. В договоре о предоставлении кредита фиксируется усреднённое значение процентной ставки», — поясняет ипотечный брокер Илья Примакин.
Напомним, что максимальный размер льготной ипотеки по некоторым программам был установлен на уровне 6 млн рублей для всех регионов. А программы, такие как IT-ипотека, стали недоступны для покупки жилья в Москве и Санкт-Петербурге, однако остаются актуальными для регионов, включая Тюмень. Для тех, кто рассматривает льготные программы, важно следить за актуальными условиями, которые меняются в зависимости от решений правительства и Центробанка. Например, для семей с детьми или сотрудников IT-сферы льготные условия могут по-прежнему быть выгодными, особенно в сравнении с коммерческими кредитами.
Согласно информации от «Финама», в 2024 году средняя стоимость жилья, приобретаемого в ипотеку в России, составила примерно 5,6 миллиона рублей. Но в Тюмени этот показатель выше общероссийского.
По словам Андрея Белоусова, риелтора из Тюмени, средний размер ипотечного кредита в городе составляет около 5,8–6,2 миллиона рублей, в зависимости от выбранной программы. Для сравнения, в Москве средняя стоимость квартиры, которую можно приобрести в ипотеку, составляет 10,5 миллиона рублей.
«За год прирост средняя стоимость жилищного кредита выросла примерно на 40%, это один из рекордных скачков», — указал риелтор Белоусов.
Сейчас Тюмени средняя стоимость новостройки составляет около 7,4 миллиона рублей. В сравнении с июнем 2024 года, предложение на рынке первичного жилья в целом по стране увеличилось на 12%. Тюмень также оказалась в числе городов, где выбор стал шире. Вместе с тем, стоимость новостроек продолжает расти, по данным риелторов, она выросла на 1% за минувший месяц.
Если процентная ставка по ипотеке была утверждена до её повышения, а затем изменилась, дальнейшие действия заемщика зависят от того, был ли уже заключен договор с банком. Однако, если ипотечный контракт уже подписан, процентная ставка остаётся неизменной и не может быть изменена. Она зафиксирована на условиях, которые действовали на момент подписания, поэтому банк не имеет права изменять её без согласия клиента.
Как правило, кредитная организация определяет процентную ставку только после того, как клиент подпишет договор. В случае изменения ставки до подписания договора банк может предложить новые условия с более высоким процентом.
Риск изменения процентной ставки — ключевой момент при оформлении ипотечного кредита. Если ставка является плавающей, то она может вырасти, что приведёт к увеличению ежемесячных выплат. Даже если ставка фиксированная, в условиях экономической нестабильности ставки на рынке могут увеличиваться, что повлияет на возможность рефинансирования, так как после повышения ставок рефинансировать ипотеку на более выгодных условиях становится практически невозможно. Даже при улучшении финансового положения заемщика выгодные ставки могут остаться недоступными.
«Всем льготникам, которые уже оформили ипотеку, боятся нечего. Изменения коснуться в основном тех, кто только собирается оформляться», — говорит ипотечный брокер Примакин.
Он напоминает, что, помимо основного кредита, стоит учитывать и дополнительные услуги, в числе которых комиссии, страховки и прочее. Также стоит учитывать, что банки ужесточают требования к заемщикам, включая оценку их кредитной истории, уровня дохода и стабильности занятости. Те, кто ранее подходил под условия ипотеки, теперь могут получить отказ.
Эксперты отмечают, что для снижения рисков необходимо:
Если вы не уверены в своих силах, то оформление ипотеки стоит отложить.
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