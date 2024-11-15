Ставки подскочили! Тюменцы не смогут оформить льготную ипотеку по старым условиям

Напомним, что максимальный размер льготной ипотеки по некоторым программам был установлен на уровне 6 млн рублей для всех регионов. А программы, такие как IT-ипотека, стали недоступны для покупки жилья в Москве и Санкт-Петербурге, однако остаются актуальными для регионов, включая Тюмень. Для тех, кто рассматривает льготные программы, важно следить за актуальными условиями, которые меняются в зависимости от решений правительства и Центробанка. Например, для семей с детьми или сотрудников IT-сферы льготные условия могут по-прежнему быть выгодными, особенно в сравнении с коммерческими кредитами.