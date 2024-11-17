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Posted 17 ноября, 09:04

Published 17 ноября, 09:04

Modified 17 ноября, 09:06

Updated 17 ноября, 09:06

Названы самые востребованные специалисты без опыта в Тюменской области

Названы самые востребованные специалисты без опыта в Тюменской области

17 ноября 2024, 09:04
Фото: 1MI.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Работа», в Тюмени самыми востребованными специалистами без опыта стали дезинфекторы.

Стало известно, в октябре этого года количество вакансий для соискателей без опыта в России выросло на 20 процентов по сравнению с октябрем прошлого года.

В Тюмени наибольший прирост вакансий, в которых компании отметили возможность трудоустройства специалистов без опыта, наблюдается среди таких профессий, как дезинфектор и автомаляр. Дезинфекторам предлагают в среднем 131 338 рубля, автомалярам — 92 217 рублей.

Также востребованные профессии — водитель трактора, бетонщик, изолировщик.

— Высокий спрос на кадры при серьезном дефиците специалистов вынуждает работодателей конкурировать за привлечение новых сотрудников. Компании все чаще рассматривают молодых кандидатов, студентов и соискателей без опыта, которых готовы обучить всем необходимым практическим навыкам прямо на рабочем месте, — комментирует директор по развитию Роман Губанов.
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы не смогут оформить льготную ипотеку по старым условиям.

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