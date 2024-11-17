Названы самые востребованные специалисты без опыта в Тюменской области

Posted 17 ноября, 09:04
Published 17 ноября, 09:04
Modified 17 ноября, 09:06
Updated 17 ноября, 09:06
Стало известно, в октябре этого года количество вакансий для соискателей без опыта в России выросло на 20 процентов по сравнению с октябрем прошлого года.
В Тюмени наибольший прирост вакансий, в которых компании отметили возможность трудоустройства специалистов без опыта, наблюдается среди таких профессий, как дезинфектор и автомаляр. Дезинфекторам предлагают в среднем 131 338 рубля, автомалярам — 92 217 рублей.
Также востребованные профессии — водитель трактора, бетонщик, изолировщик.
— Высокий спрос на кадры при серьезном дефиците специалистов вынуждает работодателей конкурировать за привлечение новых сотрудников. Компании все чаще рассматривают молодых кандидатов, студентов и соискателей без опыта, которых готовы обучить всем необходимым практическим навыкам прямо на рабочем месте, — комментирует директор по развитию Роман Губанов.