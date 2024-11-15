Показывают улов. Сезон зимней рыбалки стартовал в Тюмени

Posted 15 ноября, 11:13
Published 15 ноября, 11:13
Modified 15 ноября, 11:15
Updated 15 ноября, 11:15
Так, в группе «Рыбалка в Тюмени и Тюменской области» Руслан Файзуллин сообщил, что они с товарищем проверили Яровской карьер.
— Лед около 15 см. Рыбалка такая… полная противоположность, если сравнивать с прошлым годом. Ни какой пелагики, щука хоть и привязана к бели, но вся на дне. Очень сложно найти, раззадорить и побудить на поклевку. Размер щук порадовал, крупнее, чем в том году, — рассказал рыбак.
Другие рыбаки рассказали, что на озере Янтык, реке Дуван, озере Тулубаево, старице Иртыша, озере Большой Нарык уже окреп лед. Однако все же стоит быть осторожными, поскольку ступать на неокрепший лед — опасно.