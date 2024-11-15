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Posted 15 ноября, 11:13

Published 15 ноября, 11:13

Modified 15 ноября, 11:15

Updated 15 ноября, 11:15

Показывают улов. Сезон зимней рыбалки стартовал в Тюмени

Показывают улов. Сезон зимней рыбалки стартовал в Тюмени

15 ноября 2024, 11:13
Фото: 1MI.
Рыбаки из Тюмени открыли сезон зимней рыбалки. Они делятся своим уловом в социальных сетях. Мужчины также подсказывают другим рыбакам, где толщина льда уже достаточна.

Так, в группе «Рыбалка в Тюмени и Тюменской области» Руслан Файзуллин сообщил, что они с товарищем проверили Яровской карьер.

Лед около 15 см. Рыбалка такая… полная противоположность, если сравнивать с прошлым годом. Ни какой пелагики, щука хоть и привязана к бели, но вся на дне. Очень сложно найти, раззадорить и побудить на поклевку. Размер щук порадовал, крупнее, чем в том году, — рассказал рыбак.
Фото: «Рыбалка в Тюмени и Тюменской области»

Другие рыбаки рассказали, что на озере Янтык, реке Дуван, озере Тулубаево, старице Иртыша, озере Большой Нарык уже окреп лед. Однако все же стоит быть осторожными, поскольку ступать на неокрепший лед — опасно.

Фото: «Рыбалка в Тюмени и Тюменской области»
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Ранее сообщалось о том, что тюменским рыболовам запретили выходить на водоемы.

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