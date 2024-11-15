В Тюмени заработают новогодние ярмарки — когда?

Как указано на сайте организаторов ярмарки, дата проведения — с 18 по 30 декабря. Тюменцы смогут купить елки, красивые елочные украшения, игрушки и другие сувениры. Отмечается, что будут представлены товары не только от местных производителей, но и из других городов.