nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 10:44

Published 15 ноября, 10:44

Modified 15 ноября, 10:46

Updated 15 ноября, 10:46

В Тюмени заработают новогодние ярмарки — когда?

В Тюмени заработают новогодние ярмарки — когда?

15 ноября 2024, 10:44
Фото: 1MI.
Тюменцы активно готовятся к Новому году. С 18 декабря в нашем городе откроются новогодние ярмарки. Приобрести елочные украшения и другие игрушки тюменцы смогут до 30 декабря.

Как указано на сайте организаторов ярмарки, дата проведения — с 18 по 30 декабря. Тюменцы смогут купить елки, красивые елочные украшения, игрушки и другие сувениры. Отмечается, что будут представлены товары не только от местных производителей, но и из других городов.

Продовольственные ярмарки будут работать и на улицах. По улицам Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей), проезд Солнечный, 11. В это время также будет работать площадка по улице Ставропольской. Уже сейчас новогодние шары и игрушки можно купить в крупных магазинах.

Готовимся к Новому году: сколько берет Дед Мороз за поздравление в Тюмени в 2024 году
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что по сравнению с предыдущим годом Дед Мороз «по вызову» подорожал в Тюмени на 1-1,5 тысячи рублей. Об этом рассказали в агентстве по организации праздников. Однако на «Авито» можно найти варианты подешевле, на уровне прошлого года.

Читайте также:
Вниманию водителей. В Тюменской области ожидается снегопад и гололедицаНе могут найти девять дней: в Тюмени пропала 23-летняя девушкаТюменские бизнесмены массово избавляются от салонов красоты — почему?
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика