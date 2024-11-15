В Тюмени заработают новогодние ярмарки — когда?

Posted 15 ноября, 10:44
Published 15 ноября, 10:44
Modified 15 ноября, 10:46
Updated 15 ноября, 10:46
Как указано на сайте организаторов ярмарки, дата проведения — с 18 по 30 декабря. Тюменцы смогут купить елки, красивые елочные украшения, игрушки и другие сувениры. Отмечается, что будут представлены товары не только от местных производителей, но и из других городов.
Продовольственные ярмарки будут работать и на улицах. По улицам Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей), проезд Солнечный, 11. В это время также будет работать площадка по улице Ставропольской. Уже сейчас новогодние шары и игрушки можно купить в крупных магазинах.
Ранее стало известно, что по сравнению с предыдущим годом Дед Мороз «по вызову» подорожал в Тюмени на 1-1,5 тысячи рублей. Об этом рассказали в агентстве по организации праздников. Однако на «Авито» можно найти варианты подешевле, на уровне прошлого года.