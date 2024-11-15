Спрос на вторичное жилье в Тюмени вырос на 10%

Posted 15 ноября, 12:06
Published 15 ноября, 12:06
Modified 15 ноября, 12:08
Updated 15 ноября, 12:08
Так, спрос на готовое жилье по сравнению с июнем текущего года в среднем по стране вырос на 10 процентов. Зачастую люди интересуются покупкой студий и однушек.
Отдельно в Тюмени спрос вырос на 10 процентов. Кроме того, заметная динамика наблюдается в Туле, Новосибирске, Симферополе, Кемерове и Ижевске.
— Если рассматривать сделки с готовым жильем, то мы отмечаем снижение доли ипотеки: все больше квартир приобретают за собственные средства», — прокомментировал Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».
Как уточняют аналитики сервиса, в Тюмени наблюдается незначительное снижение предложения на 2 процента. Отдельно в нашем городе стоимость квартиры составляет 6,1 миллионов рублей.