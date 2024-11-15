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Posted 15 ноября, 12:06

Published 15 ноября, 12:06

Modified 15 ноября, 12:08

Updated 15 ноября, 12:08

Спрос на вторичное жилье в Тюмени вырос на 10%

Спрос на вторичное жилье в Тюмени вырос на 10%

15 ноября 2024, 12:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Недвижимость», интерес к приобретению квартир на вторичном рынке с июня 2024 года увеличился во многих городах России.

Так, спрос на готовое жилье по сравнению с июнем текущего года в среднем по стране вырос на 10 процентов. Зачастую люди интересуются покупкой студий и однушек.

Отдельно в Тюмени спрос вырос на 10 процентов. Кроме того, заметная динамика наблюдается в Туле, Новосибирске, Симферополе, Кемерове и Ижевске.

— Если рассматривать сделки с готовым жильем, то мы отмечаем снижение доли ипотеки: все больше квартир приобретают за собственные средства», — прокомментировал Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Как уточняют аналитики сервиса, в Тюмени наблюдается незначительное снижение предложения на 2 процента. Отдельно в нашем городе стоимость квартиры составляет 6,1 миллионов рублей.

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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы не смогут оформить льготную ипотеку по старым условиям.

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