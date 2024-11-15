В Тюменской области творческие профессии становятся все более востребованными

Самыми востребованными по стране стали профессии видеомонтажера и звукорежиссера. Они популярны на рынке труда. Количество вакансий для профессиональных видеомонтажеров увеличилось на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем этим специалистам предлагали 79 070 рублей в месяц, что на 19 процентов больше, чем в прошлом году.