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Posted 15 ноября, 11:55

Published 15 ноября, 11:55

Modified 15 ноября, 11:57

Updated 15 ноября, 11:57

В Тюменской области творческие профессии становятся все более востребованными

В Тюменской области творческие профессии становятся все более востребованными

15 ноября 2024, 11:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
Как стало известно «Нашему городу», в Тюмени по итогам квартала средние предлагаемые зарплаты в креативных индустриях выросли на 18 процентов.

Согласно данным пресс-службы сервиса, в Тюмени за год число вакансий в отрасли выросло на 11 процентов, а средние зарплатные предложения стали больше на 18 процентов и составили 50 712 рублей при полном дне.

Самыми востребованными по стране стали профессии видеомонтажера и звукорежиссера. Они популярны на рынке труда. Количество вакансий для профессиональных видеомонтажеров увеличилось на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем этим специалистам предлагали 79 070 рублей в месяц, что на 19 процентов больше, чем в прошлом году.

Также пользуются спросом звукорежиссеры, специализирующиеся на записи, микшировании и мастеринге музыкальных треков и звукового оформления. Уточняется, что средняя предлагаемая зарплата профессионалов в области звукозаписи составляет 55 112 рублей в месяц при полной занятости.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, сколько тюменцы могут заработать на советском антиквариате, который сейчас пользуется спросом среди коллекционеров.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Зарплата#Рынок труда#Креативные индустрии#Творческие профессии#Музыкальные треки
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