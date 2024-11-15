В Тюменской области творческие профессии становятся все более востребованными

Posted 15 ноября, 11:55
Published 15 ноября, 11:55
Modified 15 ноября, 11:57
Updated 15 ноября, 11:57
Согласно данным пресс-службы сервиса, в Тюмени за год число вакансий в отрасли выросло на 11 процентов, а средние зарплатные предложения стали больше на 18 процентов и составили 50 712 рублей при полном дне.
Самыми востребованными по стране стали профессии видеомонтажера и звукорежиссера. Они популярны на рынке труда. Количество вакансий для профессиональных видеомонтажеров увеличилось на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем этим специалистам предлагали 79 070 рублей в месяц, что на 19 процентов больше, чем в прошлом году.
Также пользуются спросом звукорежиссеры, специализирующиеся на записи, микшировании и мастеринге музыкальных треков и звукового оформления. Уточняется, что средняя предлагаемая зарплата профессионалов в области звукозаписи составляет 55 112 рублей в месяц при полной занятости.
Ранее «Наш город» сообщал о том, сколько тюменцы могут заработать на советском антиквариате, который сейчас пользуется спросом среди коллекционеров.