Ушел добровольцем: в зоне СВО погиб 27-летний боец из Нижнетавдинского района

Posted 17 октября, 10:50
Published 17 октября, 10:50
Modified 17 октября, 10:52
Updated 17 октября, 10:52
Сергей Дударев родился 14 июня 1997 года. В конце лета прошлого года он решил отправиться в зону специальной военной операции. Молодой мужчина подписал контракт на военную службу. Боец СВО погиб в апреле этого года при выполнении боевых задач.
С добровольцем Сергеем Дударевым простятся в селе Бухтал Нижнетавдинского района Тюменской области.
Прощание с участником спецоперации, старшим стрелком стрелкового батальона пройдет завтра, 18 октября, в селе Бухтал, по адресу улица Чапаева, дом 35, с 10:30 до 11:30. Об этом рассказали в администрации Нижнетавдинского района.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Ялуторовске простились со старшим стрелком мотострелкового отделения Евгением Флянцем, погибшем в СВО. Похороны военного состоялись 12 октября.