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Posted 17 октября, 10:50

Published 17 октября, 10:50

Modified 17 октября, 10:52

Updated 17 октября, 10:52

На СВО погиб доброволец из Тюменской области

Ушел добровольцем: в зоне СВО погиб 27-летний боец из Нижнетавдинского района

17 октября 2024, 10:50
Фото: 1MI

На СВО погиб доброволец из Тюменской области

В Нижнетавдинском районе Тюменской области простятся с участником специальной военной операции. Сергей Дударев погиб на фронте в возрасте 27 лет.

Сергей Дударев родился 14 июня 1997 года. В конце лета прошлого года он решил отправиться в зону специальной военной операции. Молодой мужчина подписал контракт на военную службу. Боец СВО погиб в апреле этого года при выполнении боевых задач.

С добровольцем Сергеем Дударевым простятся в селе Бухтал Нижнетавдинского района Тюменской области.

Прощание с участником спецоперации, старшим стрелком стрелкового батальона пройдет завтра, 18 октября, в селе Бухтал, по адресу улица Чапаева, дом 35, с 10:30 до 11:30. Об этом рассказали в администрации Нижнетавдинского района.

Погибший Сергей ДударевПогибший Сергей Дударев
Погибший Сергей Дударев. Фото: Администрация Нижнетавдинского района
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Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Ялуторовске простились со старшим стрелком мотострелкового отделения Евгением Флянцем, погибшем в СВО. Похороны военного состоялись 12 октября.

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