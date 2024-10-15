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Posted 15 октября, 12:01

Published 15 октября, 12:01

Modified 15 октября, 12:03

Updated 15 октября, 12:03

В зоне СВО погибли сразу два бойца из Заводоуковска

«Любимый муж, папа, дедушка»: на СВО погиб пожилой полицейский из Заводоуковска

15 октября 2024, 12:01
Фото: 1MI

В зоне СВО погибли сразу два бойца из Заводоуковска

В Заводоуковске попрощались с двумя участниками специальной военной операции. Бойцы Олег Чердынцев и Александр Сидоров погибли при исполнении боевого задания.

Как рассказали в сообществе «Подслушано Заводоуковск & Ялуторовск», в зоне специальной военной операции погиб Олег Чердынцев из Заводоуковска. Ему было 55 лет.

«В ходе специальной военной операции погиб наш герой — любимый муж, папа, дедушка», — сказано в сообщении.

В 90-е годы он служил в Заводоуковском ОВД. Занимался охраной правопорядка в течение трех лет. За это время успел стать снайпером, такая должность в ОВД полагалась по штату. Олег Чердынцев прошел курсы специальной подготовки, освоил искусство стрельбы, каждый год ездил на сборы, получал призовые места и грамоты.

Погибший Олег ЧердынцевПогибший Олег Чердынцев
Погибший Олег Чердынцев. Фото: Подслушано Заводоуковск & Ялуторовск

Мужчина принимал участие во второй чеченской кампании. В ноябре в составе сводного отряда тюменских милиционеров оказался в промышленном Заводском районе Грозного. Он расследовал преступления, боролся с хищением металла на предприятиях, об этом рассказывал сам ветеран боевых действий изданию «Тюмень медиа».

Он также служил в роте огневой поддержки. Однажды получил сильное ранение. Последствия контузии прошли после лечения: у Олега Чердынцева восстановился слух, перестала болеть голова. С боевыми товарищами заводоуковец отслужил в Грозном все три месяца командировки.

По возвращении домой он еще 15 лет отслужил в правоохранительных органах. Некоторое время мужчина работал в частном охранном предприятии «Стаксель+».

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Прощание с бойцом СВО прошло сегодня, 15 октября, в Свято-Георгиевском храме в Заводоуковске. Также состоялся поминальный обед. У мужчины остались дети и внуки.

— Соболезную. Светлая память Олегу, — написала Гуля Конофинова.
— Вечная память Герою! Соболезнования родным и близким, — добавила Евгения Ключарева.
Погибший Александр СидоровПогибший Александр Сидоров
Погибший Александр Сидоров. Фото: Ялуторовск Заводоуковск Объявления

Также в зоне СВО оборвалась жизнь еще одного заводоуковца — Александра Сидорова. Отважный мужчина погиб в ходе выполнения боевого задания под селом Котляровка Харьковской области. Прощание с солдатом прошло накануне, 14 октября.

— Ты был лучшим другом, братом, сыном, отцом! Мы никогда тебя не забудем! Вечная память, Саня, ты лучший! — написала Ирина Распопова.
— Мы тебя любим и помним, наш товарищ и брат. Слава тебе, герой! — прокомментировал трогательный пост Игорь Васильевич.
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Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Ялуторовске простились со старшим стрелком мотострелкового отделения Евгением Флянцем, погибшем в СВО. Похороны военного состоялись 12 октября.

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