«Любимый муж, папа, дедушка»: на СВО погиб пожилой полицейский из Заводоуковска

Posted 15 октября, 12:01
Published 15 октября, 12:01
Modified 15 октября, 12:03
Updated 15 октября, 12:03
Как рассказали в сообществе «Подслушано Заводоуковск & Ялуторовск», в зоне специальной военной операции погиб Олег Чердынцев из Заводоуковска. Ему было 55 лет.
«В ходе специальной военной операции погиб наш герой — любимый муж, папа, дедушка», — сказано в сообщении.
В 90-е годы он служил в Заводоуковском ОВД. Занимался охраной правопорядка в течение трех лет. За это время успел стать снайпером, такая должность в ОВД полагалась по штату. Олег Чердынцев прошел курсы специальной подготовки, освоил искусство стрельбы, каждый год ездил на сборы, получал призовые места и грамоты.
Мужчина принимал участие во второй чеченской кампании. В ноябре в составе сводного отряда тюменских милиционеров оказался в промышленном Заводском районе Грозного. Он расследовал преступления, боролся с хищением металла на предприятиях, об этом рассказывал сам ветеран боевых действий изданию «Тюмень медиа».
Он также служил в роте огневой поддержки. Однажды получил сильное ранение. Последствия контузии прошли после лечения: у Олега Чердынцева восстановился слух, перестала болеть голова. С боевыми товарищами заводоуковец отслужил в Грозном все три месяца командировки.
По возвращении домой он еще 15 лет отслужил в правоохранительных органах. Некоторое время мужчина работал в частном охранном предприятии «Стаксель+».
Прощание с бойцом СВО прошло сегодня, 15 октября, в Свято-Георгиевском храме в Заводоуковске. Также состоялся поминальный обед. У мужчины остались дети и внуки.
— Соболезную. Светлая память Олегу, — написала Гуля Конофинова.
— Вечная память Герою! Соболезнования родным и близким, — добавила Евгения Ключарева.
Также в зоне СВО оборвалась жизнь еще одного заводоуковца — Александра Сидорова. Отважный мужчина погиб в ходе выполнения боевого задания под селом Котляровка Харьковской области. Прощание с солдатом прошло накануне, 14 октября.
— Ты был лучшим другом, братом, сыном, отцом! Мы никогда тебя не забудем! Вечная память, Саня, ты лучший! — написала Ирина Распопова.
— Мы тебя любим и помним, наш товарищ и брат. Слава тебе, герой! — прокомментировал трогательный пост Игорь Васильевич.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе в Ялуторовске простились со старшим стрелком мотострелкового отделения Евгением Флянцем, погибшем в СВО. Похороны военного состоялись 12 октября.