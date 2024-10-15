«Любимый муж, папа, дедушка»: на СВО погиб пожилой полицейский из Заводоуковска

В 90-е годы он служил в Заводоуковском ОВД. Занимался охраной правопорядка в течение трех лет. За это время успел стать снайпером, такая должность в ОВД полагалась по штату. Олег Чердынцев прошел курсы специальной подготовки, освоил искусство стрельбы, каждый год ездил на сборы, получал призовые места и грамоты.