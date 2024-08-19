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В Нью-Йорке погиб боец СВО из Тюмени

Уехал в тайне от семьи: в Нью-Йорке погиб боец СВО из Тюмени

19 августа 2024, 12:53
Фото: 1MI

В Нью-Йорке погиб боец СВО из Тюмени

16 августа в Тюмени состоялось прощание с Владимиром Костиным, который погиб, выполняя боевые задачи в ходе специальной военной операции в районе населенного пункта Нью-Йорк (Новгородское).

Владимир Костин в Тюмени работал в магазине автомобильных красок. Позже он занялся продажей и ремонтом автомобилей. Ему было 25 лет.

Фото: Кристина Костина / VK

По словам коллег, Владимир оставил только светлые и хорошие воспоминания. Всегда был на позитиве и много шутил, плохого никогда никому ничего не говорил.

«В наше время очень сложно встретить хорошего, доброго, позитивного и светлого человека… Самый главный его козырь был-это спокойствие и улыбка. Хочется говорить много хорошего и доброго об этом человеке. Светлая память герою России и спасибо ему за героизм».

Владимир отправился на срочную службу в 18 лет, по первому призыву. После начала СВО не попал под мобилизацию, но рвался исполнить свой воинский долг и сам трижды приходил в военкомат.

«Эта мысль с тех пор жила с ним, естественно близкие были против, у нас маленькая дочь 3,5 года, мне необходимо было его присутствие и поддержка», — отметила жена Владимира.
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Чтобы избежать лишних волнений и объяснений, он подписал контракт втайне от семьи.

«Для нас это было большим ударом, но со временем поняли, что его решение нужно уважать и принять».

Владимир погиб, выполняя боевое задание, в населенном пункте Новгородское 2 июля. За участие в СВО был награжден орденом Мужества посмертно.

Прощание состоялось 16 августа на кладбище «Червишево-5» в Тюмени, на Аллее Боевой Славы.

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Ранее «Наш город» сообщал, что житель села Бегила Ярковского района Роман Перевозчиков погиб во время проведения специальной военной операции. Указом президента Владимира Путина награждён медалью «За отвагу» посмертно. В честь Перевозчикова в его школе открыли «Парту героя».

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