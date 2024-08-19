Уехал в тайне от семьи: в Нью-Йорке погиб боец СВО из Тюмени

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Владимир Костин в Тюмени работал в магазине автомобильных красок. Позже он занялся продажей и ремонтом автомобилей. Ему было 25 лет.
По словам коллег, Владимир оставил только светлые и хорошие воспоминания. Всегда был на позитиве и много шутил, плохого никогда никому ничего не говорил.
«В наше время очень сложно встретить хорошего, доброго, позитивного и светлого человека… Самый главный его козырь был-это спокойствие и улыбка. Хочется говорить много хорошего и доброго об этом человеке. Светлая память герою России и спасибо ему за героизм».
Владимир отправился на срочную службу в 18 лет, по первому призыву. После начала СВО не попал под мобилизацию, но рвался исполнить свой воинский долг и сам трижды приходил в военкомат.
«Эта мысль с тех пор жила с ним, естественно близкие были против, у нас маленькая дочь 3,5 года, мне необходимо было его присутствие и поддержка», — отметила жена Владимира.
Чтобы избежать лишних волнений и объяснений, он подписал контракт втайне от семьи.
«Для нас это было большим ударом, но со временем поняли, что его решение нужно уважать и принять».
Владимир погиб, выполняя боевое задание, в населенном пункте Новгородское 2 июля. За участие в СВО был награжден орденом Мужества посмертно.
Прощание состоялось 16 августа на кладбище «Червишево-5» в Тюмени, на Аллее Боевой Славы.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель села Бегила Ярковского района Роман Перевозчиков погиб во время проведения специальной военной операции. Указом президента Владимира Путина награждён медалью «За отвагу» посмертно. В честь Перевозчикова в его школе открыли «Парту героя».