Король джаза. Как мальчик из Тюмени стал великим и покорил Америку

Posted 15 октября, 09:53
Published 15 октября, 09:53
Modified 15 октября, 09:55
Updated 15 октября, 09:55
Ирвинг Берлин — это на сегодняшний день одно из самых значимых имен в американской музыкальной истории, но его биография, предположительно, начинается в Тюмени, где он родился 11 мая 1888 года. Его настоящая фамилия звучала иначе, так как он рос в еврейской семье.
«Есть потрясающая книга „Ирвинг Берлин и джаз Тюмени“. Ее написал наш джазмен Всеволод Бессараб. Мне в свое время удалось с ней ознакомиться. Оттуда мы можем узнать, что отец нынешней американской звезды — Моисей Бейлин. Причем сам Берлин раньше носил имя Изей Бейлин», — рассказал тюменский историк Роман Игнатенко.
Также известно, что в Тюмени бывала и дочь Изея Бейлина — Линда. Она рассказывала о том, что слыша от отца истории о том, что он родился в первом городе Сибири, за Уралом. Но есть сведения, что композитор называл его «Тимун».
«Но он же был совсем маленьким, когда уехал из России», — так объясняет Линда ошибку Ирвинга в произношении названия города.
Действительно, в поисках другой жизни семья Бейлина эмигрировала в США, это произошло, когда Ирвингу было всего пять лет. Свой шестой день рождения он праздновал уже в Нью-Йорке.
Новая жизнь в Америке была полна трудностей: семья вчерашний тюменцев в новой стране поселилась в бедном районе. Родители работали на низкооплачиваемых должностях, чтобы свести концы с концами. Однако именно в этом трудном окружении у Ирвинга развилась страсть к музыке. Он начал писать свои первые песни, находя вдохновение в повседневной жизни и культурных особенностях, окружающих его в эмигрантском сообществе.
Ирвинг Берлин, это имя он получил в Америке, быстро нашел свое место в музыкальной индустрии. В 1907 году он выпустил свою первую популярную песню Marie from Sunny Italy, и с тех пор его карьера стремительно пошла в гору. Он стал известен благодаря своей способности создавать мелодии, которые запоминались и нравились широкой публике. Его песни были пронизаны духом времени, отражая как радости, так и печали, присущие жизни людей.
Многие считают жемчужиной его творчества ту самую «God Bless America». Композиция в его исполнении есть на просторах интернета.
Он мастерски комбинировал элементы различных жанров, от фолка до джаза. Его творчество охватывало не только популярную музыку, но и театральные мюзиклы, многие из которых стали классикой. Он первым начал записывать свои песни для радио, что значительно увеличило их популярность. В то время, когда радио только начинало развиваться, он понял, что это средство массовой информации может стать мощным инструментом для продвижения музыки.
Его сотрудничество с различными студиями и артистами сделало его имя знаковым. Несмотря на огромный успех, Ирвинг Берлин оставался скромным человеком. Он часто подчеркивал, что его достижения были результатом упорного труда и преданности делу.
Его карьера продолжалась более семи десятилетий, и даже в старости он продолжал писать музыку. Последние работы Берлина были отмечены той же искренностью и мелодичностью, которые сделали его знаменитым. Ирвинг Берлин ушел из жизни 22 сентября 1989 года в возрасте 101-го года, оставив за собой огромное наследие. Его песни продолжают звучать и вдохновлять новые поколения музыкантов, сейчас их исполняют такие мировые звезды, как Леди Гага, Бейонсе и Селин Дион.
За год до смерти Берлина Всеволод Бессараб организовал в областном центре джазовый фестиваль «Alexander’s Ragtime Band», названный так по одноимённой песне, которая в начале 20 века прославила Берлина на всю Америку. Тюменские музыканты во главе с Бессарабом отбили юбиляру телеграмму: «Уважаемый Ирвинг, поздравляем вас со 100-летием! В вашу честь проводим фестиваль в Тюмени…». И отправили послание по адресу: «США. Нью-Йорк. Ирвингу Берлину».
И письмо дошло до адресата, дочка уже великого на тот момент композитора ответила, что отец был тронут поздравлением тюменских музыкантов. После этого Бессараб сотоварищи создали коллектив Crooning jazz и провели ещё девять фестивалей, посвящённых Берлину.
Обстоятельства сложились так, что Ирвинг в Тюмень не возвращался. Тюменские музыканты выступали с предложением увековечить имя композитора на мемориальной доске и ее эскиз даже был разработан. Однако все уперлось в доказательства рождения Ирвинга в Тюмени.
Одной из местных газет Бессараб рассказал, что у него не было документов, подтверждающих, что композитор родился именно в Тюмени.
«Словом, не получилось увековечить память. Однако полагаю, что мы не должны забывать об этом талантливом музыканте», — рассказал джазмен.
Он также громко заявлял, что «Ирвинг Берлин делал джаз!». Кстати, книга Бессараба издана в Тюмени тиражом 500 экземпляров при финансовой поддержке знатока и ценителя джазового искусства Петра Журавкова.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что независимый архитектор нелестно высказался об архитектурном облике Тюмени.