Король джаза. Как мальчик из Тюмени стал великим и покорил Америку

Ирвинг Берлин, это имя он получил в Америке, быстро нашел свое место в музыкальной индустрии. В 1907 году он выпустил свою первую популярную песню Marie from Sunny Italy, и с тех пор его карьера стремительно пошла в гору. Он стал известен благодаря своей способности создавать мелодии, которые запоминались и нравились широкой публике. Его песни были пронизаны духом времени, отражая как радости, так и печали, присущие жизни людей.