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Posted 17 октября, 07:59

Published 17 октября, 07:59

Modified 17 октября, 09:26

Updated 17 октября, 09:26

Тюменцы собирают подписи за возвращение в школу уволенной со скандалом учительницы

Тюменцы собирают подписи за возвращение в школу уволенной со скандалом учительницы

17 октября 2024, 07:59
Фото: 1MI
Жители Тюмени создали петицию за возвращение в школу учителя Елизаветы. Об этом изданию «Наш город» сообщил общественник Андрей Воронцов.
«Учитель молодой. Скандальная запись была сделана два года назад. Возможно, женщина была подавлена, возможно администрация образовательного учреждения не обеспечила должную адаптацию молодого сотрудника на этом месте», — прокомментировал автор петиции свою инициативу.
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Елизавета была уволена из школы после того, как была обнародована видеозапись из личного архива педагога. На ней она нецензурно высказывается о своей усталости от работы в школе и нелицеприятно говорит о детях.

Позже Елизавета сообщила, что была в подавленном состоянии и спустя два года не считает свою работу плохой и обожает детей.

Фото: change.org

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы встали на защиту уволенного педагога. Большинство жителей считает, что с современными детьми действительно сложно справляться ученикам.

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