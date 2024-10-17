Тюменцы собирают подписи за возвращение в школу уволенной со скандалом учительницы

Posted 17 октября, 07:59
Published 17 октября, 07:59
Modified 17 октября, 09:26
Updated 17 октября, 09:26
«Учитель молодой. Скандальная запись была сделана два года назад. Возможно, женщина была подавлена, возможно администрация образовательного учреждения не обеспечила должную адаптацию молодого сотрудника на этом месте», — прокомментировал автор петиции свою инициативу.
Елизавета была уволена из школы после того, как была обнародована видеозапись из личного архива педагога. На ней она нецензурно высказывается о своей усталости от работы в школе и нелицеприятно говорит о детях.
Позже Елизавета сообщила, что была в подавленном состоянии и спустя два года не считает свою работу плохой и обожает детей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы встали на защиту уволенного педагога. Большинство жителей считает, что с современными детьми действительно сложно справляться ученикам.