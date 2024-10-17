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Posted 17 октября, 07:09

Published 17 октября, 07:09

Modified 17 октября, 07:11

Updated 17 октября, 07:11

Морпеха из Тюмени убило беспилотником в Курской области

Морпеха из Тюмени убило беспилотником в Курской области

17 октября 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Бойцы СВО
Командир штурмовой роты бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Владимир Кравчук погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил ресурс «Тюмень. Северный человек».

Известно, что солдат носил позывной Тура. Он погиб в сентябре 2024 года при выполнении боевого задания.

«По зову сердца в начале СВО добровольно вступил в ряды Тихоокеанских морпехов. Выполнял задачи на Южно-Донецком направлении, руководил вверенным подразделением при штурме Новомихайловки. В ходе выполнения боевых задач, неоднократно получал ранения, но всегда возвращался в строй. С момента вторжения противника в Курскую область, во главе своего подразделения продолжил выполнение задач на данном направлении. Возвращаясь с очередного боевого задания, был атакован беспилотником и встал в строй святого небесного воинства», — рассказали сослуживцы земляка.
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За время прохождения службы Владимир был удостоен Ордена «Мужества», медалями «За отвагу», «За храбрость», «За воинскую доблесть», «За отвагу» (ДНР).

Ранее «Наш город» писал, что с 17 октября сумма единовременной выплаты для жителей Тюменской области, желающих заключить контракт с Минобороны, составит 1,6 млн рублей.

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