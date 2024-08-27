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Published Сегодня, 05:24

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Updated Сегодня, 05:26

В Уватском районе простились с бойцом СВО, погибшим неделю назад

В Уватском районе простились с бойцом СВО, погибшим неделю назад

27 августа 2024, 05:24
Фото: Изображение Midjourney
Жители Уватского района простились с погибшим бойцом специальной военной операции Романом Мингазовым. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Роман родился и вырос в Туртасе. Окончил там среднюю школу. Потом принял решение встать на защиту Родины.

Фото: Администрация Уватского района
«Все, кто его знал, вспоминают человека, как доброго и отзывчивого товарища», — рассказали в администрации.

Наш земляк погиб 19 августа, выполняя боевое задание. Простились с солдатом 26 августа.

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Ранее «Наш город» писал, что 13 октября 2023 года, выполняя свой долг и защищая мирное население Донбасса погиб на СВО Владислав Мелехин из Тюменской области. Его похоронили 21 августа 2024 года в Пермском крае.

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