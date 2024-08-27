В Уватском районе простились с бойцом СВО, погибшим неделю назад

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Роман родился и вырос в Туртасе. Окончил там среднюю школу. Потом принял решение встать на защиту Родины.
«Все, кто его знал, вспоминают человека, как доброго и отзывчивого товарища», — рассказали в администрации.
Наш земляк погиб 19 августа, выполняя боевое задание. Простились с солдатом 26 августа.
Ранее «Наш город» писал, что 13 октября 2023 года, выполняя свой долг и защищая мирное население Донбасса погиб на СВО Владислав Мелехин из Тюменской области. Его похоронили 21 августа 2024 года в Пермском крае.