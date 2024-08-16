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В зоне СВО погиб многодетный отец из Тюменской области

В зоне СВО погиб многодетный отец из Тюменской области

16 августа 2024, 03:57
Фото: 1MI
Многодетный отец, житель Уватского района Виктор Мазуров погиб в зоне специальной операции на Украине. Смертельное ранение он получил 8 августа в ходе выполнения боевого задания.

Как сообщили в администрации Уватского района, Виктор Мазуров родился и жил в поселке Туртас. После окончания школы отучился на слесаря по ремонту автомобилей и впоследствии работал в различных организациях Уватского района.

Фото: администрация Уватского района

Несмотря на отсрочку от службы, Виктор подписал контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. За мужество и отвагу, проявленные при защите Родины был награждён Орденом Мужества посмертно.

Похороны военного прошли накануне. У бойца осталось четверо детей.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб житель Ялуторовска Александр Митрохин. Церемония прощания и похороны военного состоятся сегодня, 16 августа.

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