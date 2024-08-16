В зоне СВО погиб многодетный отец из Тюменской области

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 03:59
Как сообщили в администрации Уватского района, Виктор Мазуров родился и жил в поселке Туртас. После окончания школы отучился на слесаря по ремонту автомобилей и впоследствии работал в различных организациях Уватского района.
Несмотря на отсрочку от службы, Виктор подписал контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. За мужество и отвагу, проявленные при защите Родины был награждён Орденом Мужества посмертно.
Похороны военного прошли накануне. У бойца осталось четверо детей.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб житель Ялуторовска Александр Митрохин. Церемония прощания и похороны военного состоятся сегодня, 16 августа.