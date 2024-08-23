Не пришел — светит решетка: под Тюменью мужчину посадили за прогул обязательных работ

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:37
9 апреля 2024 года мужчине рассказали о правилах и условиях отбывания наказания. Ему выдали предписание о необходимости явиться для трудоустройства в АО «Агрокомплекс Маяк». 2 мая предприятие приняло нового сотрудника.
24 мая в инспекцию сообщили, что с 17 по 24 число мужчина не появлялся на работе. В связи с этим ему вынесли предупреждение о возможной замене исправительных работ на более строгое наказание.
8 июля инспекция снова узнала о том, что мужчина пропускал работу с 25 июня по 5 июля. Ему вынесли еще одно предупреждение. В качестве причины своего отсутствия он указал употребление алкоголя.
«Представитель инспекции представил в суде документы, подтверждающие, что в период с 6 по 11 июля 2024 года осужденный снова прогуливал работу без уважительных причин. 12 июля 2024 года его уволили, за что ему снова вынесли предупреждение», — сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Мужчину приговорили к двум месяцам и 24 дням в колонии общего режима. В ожидании вступления приговора в законную силу он был взят под стражу.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пьяный мужчина до смерти забил своего отца ковшом. В апреле этого года мужчины распивали алкогольные напитки. В ходе застолья между собутыльниками возник конфликт, который в итоге привел к драке.