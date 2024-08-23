nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

В Тюменской области мужчину посадили за прогулы обязательных работ

Не пришел — светит решетка: под Тюменью мужчину посадили за прогул обязательных работ

23 августа 2024, 04:35
Фото: 1MI

В Тюменской области мужчину посадили за прогулы обязательных работ

В Казанском районном суде удовлетворили замену исправительных работ на лишение свободы в отношении 64-летнего мужчины. Он был осужден за кражу и приговорен к 10 месяцам работ, в ходе которых из его заработной платы должны были удерживать 5% в доход государства.
Сюжет
Суд

9 апреля 2024 года мужчине рассказали о правилах и условиях отбывания наказания. Ему выдали предписание о необходимости явиться для трудоустройства в АО «Агрокомплекс Маяк». 2 мая предприятие приняло нового сотрудника.

Задержал мигрантов и попал под суд: что стало с главой тюменских участковых Каримовым
Узнать подробнее

24 мая в инспекцию сообщили, что с 17 по 24 число мужчина не появлялся на работе. В связи с этим ему вынесли предупреждение о возможной замене исправительных работ на более строгое наказание.

8 июля инспекция снова узнала о том, что мужчина пропускал работу с 25 июня по 5 июля. Ему вынесли еще одно предупреждение. В качестве причины своего отсутствия он указал употребление алкоголя.

«Представитель инспекции представил в суде документы, подтверждающие, что в период с 6 по 11 июля 2024 года осужденный снова прогуливал работу без уважительных причин. 12 июля 2024 года его уволили, за что ему снова вынесли предупреждение», — сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Освобождал село Водяное в ДНР: на СВО погиб боец из Тюменской области
Узнать подробнее

Мужчину приговорили к двум месяцам и 24 дням в колонии общего режима. В ожидании вступления приговора в законную силу он был взят под стражу.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пьяный мужчина до смерти забил своего отца ковшом. В апреле этого года мужчины распивали алкогольные напитки. В ходе застолья между собутыльниками возник конфликт, который в итоге привел к драке.

Читайте также:
Украла 104 миллиона: задержана глава тюменской компании-банкротаПродал дерево — тюрьма и штраф: под Тюменью черный лесоруб влетел на 10 млн и 2 годаПродал дерево — тюрьма и штраф: под Тюменью черный лесоруб влетел на 10 млн и 2 года
#Виктория Загитова#Общество#Суд#Наказание#Кража#Тюрьма#Исправительные работы#Тюменский суд#Колония
Подпишитесь
Они могут ходить по Тюмени: сколько серийных убийц в России находятся на свободе?
Вчера, 09:46
Задержал мигрантов и попал под суд: что стало с главой тюменских участковых Каримовым
Вчера, 05:39
Скоро все рухнет! Недвижимость в Тюмени подешевеет до 40%
Вчера, 06:41
Две тюменские школы вошли в топ в России
Вчера, 04:05
Сезон тоски. Тюменцы стали чаще страдать от депрессии из-за стресса и кредитов
Вчера, 08:11
Освобождал село Водяное в ДНР: на СВО погиб боец из Тюменской области
Вчера, 11:44